شهادت و مجروح شدن ۱۸ صیاد در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با اشاره به حمله اخیر دشمن به اسکله تجاری-صیادی شهرستان سیریک اظهار کرد: در حملات تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا به اسکله تجاری و صیادی سیریک ۳ تن شهید و ۱۵ تن دیگر مجروح شدند.

وی افزود: از ۱۵ تن مجروح شده در حملات به اسکله صیادی و تجاری سیریک ۷ تن بصورت سرپایی درمان و ۸ تن نیز در بیمارستان میناب بستری هستند.

احمد نفیسی گفت: تأسیسات اسکله شهرستان سیریک کاملاً غیرنظامی است و هیچ گونه فعالیت نظامی در آنجا صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: قایق‌های مورد اصابت قرار گرفته تنها وسیله امرار معاش و درآمد صیادان سیریک بود.

نفیسی گفت: جمهوری اسلامی ایران به واسطه تاریخ کهن، حضور مردم در صحنه و استقلال راهبردی خود، هرگز تن به خواسته‌های زورگویانه آمریکا، ترامپ و نتانیاهو جنایکار را نخواهد داد.

معاون استاندار هرمزگان، عزت‌مداری را خط قرمز نظام خواند و افزود: ملت ایران، نظام، رزمندگان و همه کسانی که خود را ایرانی می‌دانند، فارغ از هر جناح و سلیقه‌ای، بر حفظ یکپارچگی سرزمینی و امنیت ملی پافشاری می‌کنند و این اصول به هیچ وجه قابل مذاکره و معامله نیست.

وی گفت: امضای تفاهم‌نامه‌های اخیر توسط آمریکا از سر ناچاری و به دلیل عدم توانایی در راه‌حل نظامی است و این تحرکات تروریستی نه تنها مشکل آنان را حل نمی‌کند، بلکه بر بحران‌های جهانی به ویژه در حوزه انرژی می‌افزاید.