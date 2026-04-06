به گزارش خبرنگار، حمید نوری شامگاه دوشنبه در نشست بررسی طرح‌های حوزه آبخیز پلنگ‌رود کلارآباد و پروژه سد اصلاحی سرشاخه‌گیر با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری اظهار داشت: اجرای اصولی و به‌موقع پروژه‌های آبخیزداری نقش مؤثری در کاهش فرسایش خاک، کنترل رواناب‌ها و پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب دارد.

وی افزود: این اقدامات علاوه بر کارکردهای حفاظتی، به بهبود شرایط زیست‌محیطی، تقویت معیشت جوامع محلی و ارتقای پایداری اکوسیستم‌های جنگلی، به‌ویژه جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان میراث طبیعی ارزشمند، کمک می‌کند.

نوری همچنین بر لزوم تداوم اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق مستعد سیل و دارای حساسیت زیست‌محیطی تأکید کرد و خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا شد.