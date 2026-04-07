ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آخرین وضعیت جبهه‌های نبرد با دشمن آمریکایی صهیونیستی در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون و نمایندگان مجلس از نیروهای مسلح بابت پیروزی های شگرفی که به ویژه طی روزهای اخیر در برتری هوایی نسبت به دشمن داشتند و ضربات کوبنده‌ای که در داخل و در خارج و دشمن وارد کردند تقدیر و تشکر کردند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عملیات نیروهای مسلح طی روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و دشمنان منتظر پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران باشند.

رضایی ادامه داد: بررسی طرح اقدام راهبردی تامین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

وی با اشاره به بررسی و تصویب بخش‌هایی از طرح اقدام راهبردی تامین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس افزود: اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و تنظیم ترتیبات و رژیم جدید برای تنگه هرمز از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح بعد از اتمام بررسی در جلسه کمیسیون، به صحن مجلس ارسال خواهد شد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران مصمم است که مدیریت تنگه هرمز را به صورت هوشمند کنترل کند و ما در حال قانون گذاری برای این موضوع و در واقع تنظیم چارچوبی برای تعیین رژیم جدید حاکم بر تنگه هرمز هستیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مصمم به حفظ و ادامه مدیریت بر تنگه هرمز است.