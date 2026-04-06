  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

کولاک در جاده‌های کوهستانی استان سمنان؛ ۳ محور اصلی مسدود شد

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از انسداد سه محور مواصلاتی به دلیل کولاک و برف خبر داد و گفت: محورهای شهمیرزاد-کیاسر، دامغان-کیاسر و شاهرود-توسکستان مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی شامگاه دوشنبه در بازدید راه‌های مواصلاتی سمنان از وقوع بارش باران، کولاک و برف در جاده‌های استان خبر داد و اظهار داشت: در همین راستا سه محور مواصلاتی مسدود شده است.

وی خواستار پرهیز رانندگان از سفر غیر ضروری شد و ادامه داد: محورهای مسدود شامل شهمیرزاد- کیاسر، دامغان- کیاسر و شاهرود- توسکستان است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به اینکه در محورهای کوهستانی با کاهش دید افقی و مه مواجه هستیم، ابراز داشت: رانندگی در این شرایط می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای راننده و همراهان شود.

بزرگی اضافه کرد: از هموطنان درخواست داریم سفر خود را به وقت مناسب دیگری موکول و قبل از سفر حتما ۱۴۱ سامانه راهداری را بررسی کنند.

کد مطلب 6793573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها