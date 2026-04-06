۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

زانکو برای بچه‌های میناب خواند؛ برای همیشه داغدار می‌مانیم

زانکو برای بچه‌های میناب خواند؛ برای همیشه داغدار می‌مانیم

نماهنگ «بخواب آروم» با صدای زانکو به همراه دل نوشته‌ای احساسی از این خواننده منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «بخواب آروم« با صدای زانکو و به همراه دل نوشته ای احساسی از این خواننده برای کودکان شهید مینابی منتشر شد.

این نماهنگ در واکنش به تهاجم وحشیانه رژیم تروریستی آمریکا و اسرائیل به مدرسه «شجره طیبه» میناب و در چهلم این شهدا ساخته شده است.

زانکو درباره این نماهنگ نوشته است:

«به نام ایران

به نام میناب

به نام کشوری که با هر اعتقاد و سلیقه و هر مسأله ای نامش ایران است و ایران می‌ماند.

روزها و ماه ها گذشت و داغ دیدیم و ایستادیم.

هیچکدام از ما مرد سکوت نیستیم و نخواهیم بود.

نه اینترنت داشتیم که فریاد بزنیم و واقعیت جنگ را به جهانیان نشان دهیم و نه توانستیم اینترنشنال را باور کنیم، نه توانستیم کمک های به اصطلاح برای مردم ایران را باور کنیم و نه صدای بمب و موشک از سرمان بیرون رفت.

همه ما جانبازان این جنایات ساخت دست شیاطین طماع به این خاکیم.

اینجا ایران است خاکی که آغشته به خون رستم ها و همت ها و باکری هاست،

تا ابد داغدار مردم ایرانیم،

داغدار جوانان پرپر شده کف خیابان ها،

داغدار بچه‌های مدرسه شجره طیبه میناب؛ بخصوص دخترکان معصوم و مظلومی که بی‌گناه در آتش این جنایت‌ها سوختند و برای همیشه‌ تاریخ داغشان بر دلمان سنگینی خواهد کرد.

داغدار دلیرمردان ناو دنا؛ آنان که پرصلابت ایستادند و بی‌صدا برای وطن جان دادند.

زنده باد ایران همچون دماوند پایدار.»

    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      😢😢😢😢😢😢انسانهای که رفتند به چه گناهی رفتند
    • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خدالعنتشون کنه خدانابودشون کنه با این جنگی که اغاز کردند ،وادمها رو به کشتن دادند

