به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «بخواب آروم« با صدای زانکو و به همراه دل نوشته ای احساسی از این خواننده برای کودکان شهید مینابی منتشر شد.
این نماهنگ در واکنش به تهاجم وحشیانه رژیم تروریستی آمریکا و اسرائیل به مدرسه «شجره طیبه» میناب و در چهلم این شهدا ساخته شده است.
زانکو درباره این نماهنگ نوشته است:
«به نام ایران
به نام میناب
به نام کشوری که با هر اعتقاد و سلیقه و هر مسأله ای نامش ایران است و ایران میماند.
روزها و ماه ها گذشت و داغ دیدیم و ایستادیم.
هیچکدام از ما مرد سکوت نیستیم و نخواهیم بود.
نه اینترنت داشتیم که فریاد بزنیم و واقعیت جنگ را به جهانیان نشان دهیم و نه توانستیم اینترنشنال را باور کنیم، نه توانستیم کمک های به اصطلاح برای مردم ایران را باور کنیم و نه صدای بمب و موشک از سرمان بیرون رفت.
همه ما جانبازان این جنایات ساخت دست شیاطین طماع به این خاکیم.
اینجا ایران است خاکی که آغشته به خون رستم ها و همت ها و باکری هاست،
تا ابد داغدار مردم ایرانیم،
داغدار جوانان پرپر شده کف خیابان ها،
داغدار بچههای مدرسه شجره طیبه میناب؛ بخصوص دخترکان معصوم و مظلومی که بیگناه در آتش این جنایتها سوختند و برای همیشه تاریخ داغشان بر دلمان سنگینی خواهد کرد.
داغدار دلیرمردان ناو دنا؛ آنان که پرصلابت ایستادند و بیصدا برای وطن جان دادند.
زنده باد ایران همچون دماوند پایدار.»
