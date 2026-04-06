به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «بخواب آروم« با صدای زانکو و به همراه دل نوشته ای احساسی از این خواننده برای کودکان شهید مینابی منتشر شد.

این نماهنگ در واکنش به تهاجم وحشیانه رژیم تروریستی آمریکا و اسرائیل به مدرسه «شجره طیبه» میناب و در چهلم این شهدا ساخته شده است.

زانکو درباره این نماهنگ نوشته است:

«به نام ایران

به نام میناب

به نام کشوری که با هر اعتقاد و سلیقه و هر مسأله ای نامش ایران است و ایران می‌ماند.

روزها و ماه ها گذشت و داغ دیدیم و ایستادیم.

هیچکدام از ما مرد سکوت نیستیم و نخواهیم بود.

نه اینترنت داشتیم که فریاد بزنیم و واقعیت جنگ را به جهانیان نشان دهیم و نه توانستیم اینترنشنال را باور کنیم، نه توانستیم کمک های به اصطلاح برای مردم ایران را باور کنیم و نه صدای بمب و موشک از سرمان بیرون رفت.

همه ما جانبازان این جنایات ساخت دست شیاطین طماع به این خاکیم.

اینجا ایران است خاکی که آغشته به خون رستم ها و همت ها و باکری هاست،

تا ابد داغدار مردم ایرانیم،

داغدار جوانان پرپر شده کف خیابان ها،

داغدار بچه‌های مدرسه شجره طیبه میناب؛ بخصوص دخترکان معصوم و مظلومی که بی‌گناه در آتش این جنایت‌ها سوختند و برای همیشه‌ تاریخ داغشان بر دلمان سنگینی خواهد کرد.

داغدار دلیرمردان ناو دنا؛ آنان که پرصلابت ایستادند و بی‌صدا برای وطن جان دادند.

زنده باد ایران همچون دماوند پایدار.»