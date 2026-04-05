به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «موهای خاکی» با ترانهسرایی یاحا کاشانی، آهنگسازی و خوانندگی رضا صادقی شامگاه یکشنبه ۱۶ فروردین به مناسبت چهلمین روز شهادت دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب استان هرمزگان منتشر شد.
علیرضا افشار تنطیمکننده، سعید صالحی میکس و مسترینگ، محمد صادقی ضبط استودیو، سینا رعیتدوست گرافیست، یاحا کاشانیتهیهکننده و امین ملکزاده کارگردان از دیگر عوامل اجرایی این اثر هستند.
صادقی با انتشار نماهنگ «موهای خاکی» نوشت:
«تقدیم به چهلمِ بچههای میناب، موهای خاکی … وطن را با نقشه نشان میدهند … ما با اسمها شناختیمش؛ اسمِ بچههای بیگناهِ میناب که یکییکی کم شدند … و هنوز، جای خالیشان روی قلب این خاک میسوزد؛ وطنی زخمخورده، اما استوار.»
این آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ پیش از این نماهنگ «خدا، مادر، وطن» را در واکنش به حملات نیروهای آمریکایی صهیونیستی علیه کشورمان منتشر کرده بود.
