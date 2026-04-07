۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

رضا یزدانی: باید به کمک هم از روزهای سخت عبور کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا یزدانی خواننده و بازیگر با انتشار متنی ضمن انتقاد از اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ایرانیان خواست تا در این روزهای دشوار برای برون رفت از شرایط روانی یار یکدیگر باشند.

در متن نوشته شده از سوی رضا یزدانی آمده است:

«توی این روزهای سخت باید خیلی هوای همدیگه رو داشته باشیم. باید با هم خیلی مهربون تر باشیم. اونهایی که امکانات دارن به هم وطنانی که خونه هاشون تخریب شده کمک کنن. اونهایی که صاحب ملک و مغازه هستن در گرفتن اجاره منصف باشن و اونهایی که کاسب هستن انصاف رو رعایت کنن، باید به کمک هم از این روزهای سخت عبور کنیم.

در ضمن سرزمینی با تمدن پنج هزار ساله رو، کسی نمی‌تونه به عصر حجر برگردونه، چون ایران خود تمدن است.»

علیرضا سعیدی

