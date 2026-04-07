۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۴

سرپرست فدراسیون با مهر مطرح کرد؛

وضعیت استخر آزادی بعد از حملات صهیونی - آمریکایی/ شیشه‌ها پودر شدند!

به گفته سرپرست فدراسیون ورزش های آبی، بیش از ۹۰ درصد شیشه های اطراف استخر آزادی که دیواره آن را تشکیل می دادند، در جنگ رمضان پودر شده و از بین رفته است.

محسن سمیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب های جدی که استخر آزادی در اثر بمباران سالن ۱۲ هزارنفری آزادی متحمل شد، گفت: هفته گذشته با دستور وزیر ورزش، بررسی وضعیت این استخر برای آغاز به کار اردوهای تیم های ملی در دستور قرار گرفت. بررسی ها حکایت از خسارات بسیار به استخر داشت.

وی با یادآوری اینکه دیواره های شیشه ای، اطراف استخر آزادی را به طور کامل و سرتاسری احاطه کرده بود، ادامه داد: در اثر انفجار بیش از ۹۰ درصد این شیشه ها پودر شده ‌و به طور کامل از بین رفته است.

سرپرست فدراسیون ورزش های آبی همچنین در مورد کاسه استخر آزادی و خسارات احتمالی وارد به آن تصریح کرد: به ظاهر به کاسه استخر آسیبی وارد نشده است اما احتمال اینکه این کاسه در اثر انفجار متحمل خسارات درونی شده باشد، وجود دارد. این موضوعی است که توسط کارشناس باید بررسی شود.

به گفته وی، درخواستی از سوی فدراسیون ورزش های آبی به وزیر ورزش و مدیریت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مبنی بر معرفی کارشناس به منظور بررسی دقیق این مسئله، ارائه شده است.

سمیع زاده همچنین ‌در مورد بازسازی استخر آزادی به گونه ای که امکان تشکیل اردو و تمرین در آن‌ وجود داشته باشد، گفت: بازسازی و تعمیر کامل استخر آزادی بسیار زمان بَر خواهد بود و حتی ممکن است به سال بکشد، به همین دلیل هیئت رئیسه فدراسیون به منظور جلوگیری از تعطیلی کامل اردوها در این استخر، متقاضی بهره برداری از آن‌ همزمان با تعمیرات شده است. این‌ درخواستی است که با وزیر ورزش در میان گذاشته شده است.

سرپرست فدراسیون ورزش های آبی تاکید کرد: البته در درخواست مطرح شده، بر این موضوع هم تاکید شده که بازسازی استخر با مشارکت خودمان انجام شود. این فدراسیون آواربرداری و بخشی از تعمیرات را متقبل شده است.

سمیع زاده در پایان با یادآوری اینکه ۲۶ اردیبهشت به عنوان زمان انتخابات فدراسیون ورزش های آبی پیشنهاد شده است، گفت: قصد دارم تا پیش از اتمام دوره سرپرستی ام، استخر آزادی را به مرحله بهره برداری کامل برسانیم به گونه ای که بتوانیم رقابت هایی با عنوان «جایزه بزرگ دنا» در این استخر برگزار کنیم.

کد مطلب 6793807
زینب حاجی حسینی

    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خواهشا اگر این صهیونیستهای بی همه چیز اگر می خواهند اماکن عمومی را بزنند اطلاع رسانی کنید مردم بی پناه آسیب نبینند و بار اورژانس و هلال احمر بیشتر نشه‌. ظاهرا گفتند مردم در ایستگاه های قطار نباشند. از این جنایتکارای وحشی هر کاری در میاد

