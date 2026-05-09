محسن سمیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مراحل اصلی برای بازسازی استخر قهرمانی در مجموعه ورزشی آزادی که در اثر موج انفجار بمباران سالن دوازده هزار نفری دچار خسارت شد، به پایان رسیده است، در مورد روند اقدامات انجام شده و نتیجه کار توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه بلافاصله بعد از وارد شدن آسیب به استخر قهرمانی، وزیر ورزش دستور بررسی شرایط و میزان خسارت های وارده را داد، گفت: بر مبنای این دستور گزارشی از وضعیت استخر آزادی تهیه شد و همراه با فیلم در اختیار وزیر قرار داده شد. همین گزارش مکتوب و تصویری، سندی شد برای دستور وزیر جهت بازسازی استخر قهرمانی.

سرپرست فدراسیون ورزش های آبی تصریح کرد: وزیر ورزش خیلی جدی و محکم دستور بازسازی و پیگیری را داد در حالیکه شخصا تصور می کردم این حرف یک جُک است به خصوص که در شرایط جنگ بودیم و میزان خسارت ها هم کم نبود اما وقتی وارد کار شدیم، طوریکه همه دست به دست دادند که زودتر و بهتر از حد تصور کارها به سرانجام رسید.

سمیع زاده با یادآوری لزوم آواربرداری و خارج کردن شیشه های متزلزل از غلاف برای آغاز بازسازی لازم و ضروری بود، گفت: برای آغاز کار پویش «دوباره می سازمت وطن را» با مشارکت خود ورزشکاران و مربیان مان در فدراسیون شکل دادیم، مشاور استخدام کردیم که طی ۴۸ ساعت میزان خسارت ها را بررسی و گزارش آن را به وزارت ورزش ارائه دادیم و در ادامه هم وارد اقدامات عملی شدیم.

وی تصریح کرد: ظرف ۷۲ ساعت آواربرداری را انجام دادیم. ۴۸ ساعت طول کشید تا شیشه هایی که به اصطلاح شکم داده بودند و از غلاف خود تا حدی خارج شده بودند را به طور کامل جدا کرده و به اصطلاح پیاده سازی کردیم. ۱۵ روز هم زمان بُرد تا نازک کاری، کچ کاری، نقاشی و ... را انجام دادیم.

سرپرست فدراسیون ورزش های آبی گفت: هنوز یکسری کارها مانند نصب چند سقف کاذب برای نهایی شدن اتمام کامل بازسازی استخر و پایان کار باقی مانده است اما مراحل کار تا آنجایی که پیش رفته که چهارشنبه گذشته نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون را در همین استخر برگزار کردیم.

سمیع زاده با تاکید بر اینکه استخر قهرمانی قشنگ تر از قبل جنگ شده است، گفت: ضلع غربی استخر قهرمانی به طور کامل شیشه بود، برای بازسازی از یک طراح مشاوره گرفتیم، نظر این بود که به کارگیری دوباره شیشه در واقع تبعیت از یک معماری قدیمی است و پیشنهاد این شد که از دیواره های نقاشی شده استفاده کنیم. همین کار را انجام دادیم و نتیجه این شد که روح تازه و جدیدی به استخر بخشیده شده است.

وی در این زمینه ادامه داد: در جریان بازسازی یک سری تغییرات اعمال کردیم، از جمله اینکه در فاصله میان استخر قهرمانی و شیرجه، ۵ درختچه کاشت کردیم، همچنین اسکوربورد بعد از بازسازی به گونه ای تنظیم شده که مدام تصاویری از رشته های مربوط به ورزش های آبی در حال پخش است. همه اینها کنار هم حال و هوای تازه ای به استخر داده است.

سرپرست فدراسیون ورزش های آبی در مورد هزینه بازسازی ها گفت: ۵۰۰ میلیون هزینه کلی شد، شاید باورکردنی نباشد به خاطر اینکه خیلی از کارها و اقدامات دلی انجام شد تا حدی که خودِ من و دیگر پرسنل فدراسیون هم بیل و کلنگ به دست، کمک حال بودیم. آواربرداری ها توسط خودمان انجام شد.

سمیع زاده همچنین در مورد انتخابات فدراسیون ورزش های آبی گفت: طبق تاریخ مقرر این انتخابات ۲۷ اردیبهشت انجام می شود. اقدامات لازم انجام شده است و تا به امروز مشکلی برای تشکیل مجمع نیست.