محسن سمیع زاده سرپرست فدراسیون ورزش های آبی که پیش از این در مورد میزان خسارات وارد به استخر آزادی در جنگ رمضان و همچنین بررسی های کارشناسی در مورد کاسه این استخر توضیح داده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز روند بازسازی برای بخش های آسیب دیده خبر داد.

وی گفت: با هماهنگی وزارت ورزش و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، فدراسیون ورزش های آبی اقدامات لازم برای بازسازی بخش داخلی استخر آزادی را از روز گذشته (شنبه ۲۹ فروردین) آغاز کرد. این اقدام در قالب پویش «دوباره می سازمت وطن» انجام می شود.

سرپرست فدراسیون ورزش های آبی با تاکید بر مشارکت ورزشکاران در این زمینه ادامه داد: آواربرداری بخش بیرونی استخر توسط شرکت توسعه ورزش و نگهداری اماکن ورزشی انجام شده است. برای قسمت داخلی و پائینی استخر، ملی پوشان شنا و شیرجه همراه با مربیان شان مشارکت کامل دارند. حتی خودِ بنده هم در محل استخر حاضر هستم و کمک های لازم را انجام می دهم.

وی تصریح کرد: پیش از این درخواستی از وزیر ورزش مبنی بر بهره برداری از استخر همزمان با تعمیرات داشتیم. در درخواست مطرح شده، بر این موضوع هم تاکید شده بود که بازسازی استخر با مشارکت خودمان انجام شود. این فدراسیون آواربرداری و بخشی از تعمیرات را متقبل شده بود. بر همین اساس ورزشکاران مان کنارمان هستند.

سمیع زاده با بیان اینکه اقدامات لازم برای انجام شدن در بخش داخلی و پائینی استخر شامل سه بخش است، تصریح کرد: جمع کردن شیشه های پودر شده، سقف های کاذب که به طور کامل ریخته و بیرون آوردن شیشه هایی که از ریل خارج شده اند، عمده کاری است که باید ابتدا انجام شود تا شرایط برای جایگزین کردن شیشه های پودر شده و سقف های ریخته شده مهیا شود.

سرپرست فدراسیون ورزش های آبی در مورد هزینه برآورد شده برای بازسازی کامل استخر آزادی گفت: طی ۴۸ ساعت، ارزیابی اولیه در مورد بازسازی های لازم توسط تیم کارشناسی انجام شد و گزارش آن در اختیار وزیر ورزش قرار داده شد. در مورد هزینه کلی هنوز برآورد کلی صورت نگرفته است اما آنچه مسلم است، ۶ هزار متر شیشه، بخشی از تجهیزات موردنیاز برای بازسازی است.