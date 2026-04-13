بررسی کارشناسی خسارات استخر آزادی/ کاسه استخر آسیب ندیده است

محسن سمیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدی که عصر روز یکشنبه (۲۳ فروردین) همراه با زورقی مدیرکل دفتر فنی و مهندسی وزارت ورزش از استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی داشت، در مورد نتیجه این بازدید و بررسی های آن توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه این بازدید به دستور وزیر ورزش و به منظور بررسی ابعاد خسارات وارد به زیرساخت‌های استخر آزادی انجام شد، گفت: بعد از بمباران سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، استخر آزادی که دقیقا روبروی این سالن قرار دارد، متحمل خسارت هایی شد. در اثر انفجار بیش از ۹۰ درصد این شیشه ها پودر شده ‌و به طور کامل از بین رفت. این ظاهر قضیه بود اما برای پِی بردن به خسارت های دقیق، لازم به بررسی کارشناسی بود.

سرپرست فدراسیون ورزش های آبی تصریح کرد: بر همین اساس به دستور وزیر ورزش، بازدید کارشناسی از این استخر آزادی در برنامه قرار گرفت. این بررسی حکایت از این داشت که عمده آسیب‌ها مربوط به بخش‌های غیرسازه‌ای از جمله شیشه‌های پیرامونی، پنل‌های ساندویچی بدنه و سقف‌های کاذب مجموعه است.

سمیع زاده در مورد کاسه استخر آزادی و خسارت های احتمالی به آن نیز گفت: خوشبختانه آسیبی متوجه این کاسه نشده است. این موضوع یکی از دغدغه های ما بود چراکه در صورت آسیب، زمان و هزینه های بیشتری برای بازسازی باید صرف می شد اما خوشبختانه تَرک و آسیب دیگری به آن وارد نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است که مشاور فنی پروژه بازسازی استخر آزادی، ظرف مدت ۴۸ ساعت گزارش کاملی مبنی بر تخمین خسارات و زمان‌بندی اصلاحات فنی را به دفتر فنی و مهندسی وزارت ورزش ارائه دهد. این کار ظرف ۴۸ ساعت آینده انجام می شود تا بر اساس آن، اقدامات بازسازی آغاز شود.

سمیع زاده مجدد بر پیگیری اردوی تیم های ملی در استخر آزادی همزمان با بازسازی آن تاکید کرد و گفت: بازسازی و تعمیر کامل استخر آزادی بسیار زمان بَر خواهد بود به همین دلیل و به منظور جلوگیری از تعطیلی کامل اردوها در این استخر، هیئت رئیسه فدراسیون متقاضی بهره برداری از آن‌ همزمان با تعمیرات شده است. این‌ درخواستی است که با وزیر ورزش در میان گذاشته شده است.