بانک مسکن تاکنون ۱۹۳ همت تسهیلات نهضت ملی پرداخت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خورسندیان در این باره اظهار کرد: بانک مسکن در مسیر ایفای مأموریتهای توسعهای خود، طی سال گذشته موفق شده است علاوه بر پشتیبانی از تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن، در برخی شاخصهای کلیدی عملکردی نیز بهبود قابلتوجهی را ثبت کند.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به شرایط فعلی شبکه بانکی در جنگ رمضان گفت: علیرغم محدودیتهای پیشآمده و آسیب ۳۰ شعبه بانک مسکن، مدیران و کارکنان این بانک از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تلاش کردند تا ضمن حفظ پایداری ارایه خدمات بانکی، پرداخت انواع تسهیلات اعم از تکلیفی و تعهدی و ... با محوریت سهمالشرکههای نهضت ملی مسکن را نیز به موقع به انجام رسانند.
وی با تاکید بر اعطای بیش از ۹۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان توسط بانک مسکن افزود: طی یکسال گذشته شاهد رشد قابل توجهی در تسهیلات دهی به این بخش بودهایم، به نحوی که بر اساس آمار، سهم تسهیلات پرداختی این بانک به پروژههای نهضت ملی مسکن از ۱۴۳ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۹۳ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که نشاندهنده رشد ۳۵ درصدی آن است.
وی ادامه داد: این افزایش میزان تسهیلاتدهی در حالی بود که در همان بازه زمانی، میزان ناترازی بانک مسکن با ۳۴ درصد کاهش، از ۱۰۹ همت به ۷۱.۲ همت رسید و روند کاهشی آن کماکان ادامه دارد، چنانکه آخرین گزارشات مالی در ۹ فروردین ۱۴۰۵، گویای تداوم کاهش ناترازی بانک مسکن به ۶۲.۶ همت است.
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر ارتقای انضباط مالی در بانک مسکن و بهبود ترازنامه اظهار کرد: مانده سپردههای مشتریان در بانک مسکن در پایان سال ۱۴۰۳، ۲۹۵ همت بود که با برنامهریزی و تلاشهای صورت گرفته و معرفی محصولات مناسب نیاز بازار، به ۴۶۳ همت در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافت و رشد ۵۷ درصدی را نشان داد.
وی افزود: این دستاورد، نشانهای از تقویت اعتماد مشتریان و بهبود وضعیت جذب منابع در این بانک است.
خورسندیان با تأکید بر اینکه بانک مسکن همچنان اصلیترین بازوی مالی بخش مسکن کشور است، تصریح کرد: تداوم حمایت از طرحهای ملی، ارتقای کیفیت خدمات بانکی و حرکت به سمت بهبود تراز مالی و سودآوری پایدار، از اولویتهای جدی بانک مسکن در سال جاری است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت انضباط مالی و مدیریت بهینه منابع، کاهش فشار بر منابع بانکی و حرکت به سمت تعادل در تراز عملیاتی را از محورهای مهم برنامههای بانک در سال جاری برشمرد.
نظر شما