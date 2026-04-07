  ورزش
  ورزش های رزمی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۴

پس از انجام یک جراحی سخت؛

آمادگی امیدوارکننده نایب قهرمان المپیک/ ملی‌پوش تکواندو در اندیشه آسیا

نایب قهرمان المپیک بعد از گذشت ۶۰ روز از جراحی زانوی آسیب دیده خود به میدان مبارزه بازگشت و به نظر می رسد با آمادگی بالایی که دارد می تواند در آسیا مدال طلا را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید کیانی که ۱۰ بهمن ماه زانوی پای راست خود را به تیغ جراحی توسط دکتر سهراب کیهانی سپرده بود، بعد از طی کردن دوران نقاهت و انجام تمرینات آماده سازی خود، ۱۰ فروردین ماه در مسابقات انتخابی شرکت کرد.

وی که سرحال بود و آمادگی نسبی داشت در دو مبارزه ای که به میدان رفت رقبای خود را شکست داد و جواز حضور در مرحله نهایی اردوی آماده سازی را در وزن ۵۷- کیلوگرم کسب کرد.

به نظر می رسد حضور او در مسابقات قهرمانی آسیا قطعی است و آماده می شود تا ضمن کسب مدال طلای این رقابت ها، جواز حضور در بازیهای آسیایی را به دست آورد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها