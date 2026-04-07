به گزارش خبرنگار مهر، ناهید کیانی که ۱۰ بهمن ماه زانوی پای راست خود را به تیغ جراحی توسط دکتر سهراب کیهانی سپرده بود، بعد از طی کردن دوران نقاهت و انجام تمرینات آماده سازی خود، ۱۰ فروردین ماه در مسابقات انتخابی شرکت کرد.

وی که سرحال بود و آمادگی نسبی داشت در دو مبارزه ای که به میدان رفت رقبای خود را شکست داد و جواز حضور در مرحله نهایی اردوی آماده سازی را در وزن ۵۷- کیلوگرم کسب کرد.

به نظر می رسد حضور او در مسابقات قهرمانی آسیا قطعی است و آماده می شود تا ضمن کسب مدال طلای این رقابت ها، جواز حضور در بازیهای آسیایی را به دست آورد.