پیام تسلیت مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی برای شهادت سرلشکر خادمی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر جعفری مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با صدور پیامی، ضمن محکومیت اقدام تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، شهادت سردار سرلشکر سید مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران و خانواده آن شهید عزیز، تبریک و تسلیت گفت.
در متن تسلیت پیام جعفری آمده است؛
«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»
با نهایت تأسف و تأثر، خبر شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی رئیس فقید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از سالها تلاش صادقانه و مجاهدت خستگیناپذیر در عرصههای خطیر امنیتی و اطلاعاتی کشور درپی حمله تروریستی دشمن امریکایی صهیونی به ایران عزیز را دریافت کردیم.
آن گمنام بی ادعا در طول دهههای خدمت مسئولانه، با پایبندی به ارزشهای اخلاقی، روحیهای استوار و اهتمامی کمنظیر، نقشآفرینیهای تاثیرگذار و ماندگاری را در مسئولیتهای خطیر خود برجای گذاشت؛ حماسه هایی که یاد آنها برای سالیان متمادی الهامبخش سربازان گمنام امام زمان(عج) در این عرصه خواهد بود.
مدیریت و کارکنان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این ضایعه تاثرآور را به مقام معظّم رهبری حضرت امام سیدمجتبی خامنه ای (مدظله العالی)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده داغدیده و تمامی آحاد مردم شریف ایران تسلیت عرض میکنند و برای آن شهید عظیمالشان علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینمایند.
