«دریای دلیران»؛ روایت مستند خلیج فارس در قاب اسناد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «خلیج فارس؛ دریای دلیران» با هدف بازخوانی مستند و تاریخی جایگاه خلیج فارس در منابع و اسناد بین‌المللی، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در گالری فکه این موزه افتتاح خواهد شد.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از اسناد محرمانه، تاریخی، نقشه‌ها، مدارک و تصاویر دیده نشده به نمایش درمی‌آید که روایت‌هایی مستند از نگاه دیگران به خلیج فارس ارائه می‌دهد و بر اصالت تاریخی نام و اهمیت راهبردی این پهنه آبی تأکید دارد.

نمایشگاه «خلیج فارس؛ دریای دلیران» با رویکردی پژوهشی و فرهنگی، تلاش دارد زمینه آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان، پژوهشگران و علاقه‌مندان تاریخ و هویت ملی را با اسناد معتبر مرتبط با خلیج فارس فراهم کند.

این نمایشگاه از ۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خواهد بود.