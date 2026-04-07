به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با حضور در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صمد حسن‌زاده رئیس و اعضای هیات رئیسه و سایر اعضای اتاق دیدار و درباره روند تولید و تامین کالاهای اساسی، وضعیت ذخایر انبارها، روند ثبت سفارش کالاهای اساسی و شرایط بازار گفتگو کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از تلاش‌ها و حمایت‌های بازرگانان و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی در دوره جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: بخش خصوصی بار دیگر در بزنگاه تاریخی و بحرانی کشور در کنار دولت و مردم ایستاد و از سفره و معیشت مردم، تمام قد حمایت کرد.

وی با بیان این که اکنون همه کالاهای اساسی در بازار به وفور موجود است، افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی در هر دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با کمترین حاشیه سود و حتی بدون سود، کالاهای اساسی را در بازار به صورت گسترده توزیع کردند، تا بازار با شوک قیمتی ناشی از جنگ مواجه نشود.

نوری مسئولیت‌پذیری و ایفای نقش بخش خصوصی در شرایط بحرانی کشور را ستود و تصریح کرد: بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در شرایط جنگی پرچمدار و میدان‌دار حمایت از سفره و معیشت مردم و امنیت غذایی کشور شدند و اجازه ندادند آرامش و ثبات بازار ذره‌ای با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به مطلوب بودن ذخایر انبارهای کالاهای اساسی کشور گفت: سیاست راهبردی دولت حمایت از بخش خصوصی است و به اتکای همین راهبرد و با کمک مردم و فعالان اقتصادی و هم‌اندیشی و همکاری اتاق بازرگانی، همانطور که شرایط سخت تحریم‌ها در چهار دهه گذشته را مدیریت کردیم، از گردنه تند این جنگ تحمیلی هم عبور خواهیم کرد.