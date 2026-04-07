  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۵

وزیر جهاد: بخش خصوصی در حمایت از سفره مردم میدان‌داری کرد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در شرایط جنگی پرچمدار و میدان‌دار حمایت از سفره و معیشت مردم و امنیت غذایی کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با حضور در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صمد حسن‌زاده رئیس و اعضای هیات رئیسه و سایر اعضای اتاق دیدار و درباره روند تولید و تامین کالاهای اساسی، وضعیت ذخایر انبارها، روند ثبت سفارش کالاهای اساسی و شرایط بازار گفتگو کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از تلاش‌ها و حمایت‌های بازرگانان و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی در دوره جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: بخش خصوصی بار دیگر در بزنگاه تاریخی و بحرانی کشور در کنار دولت و مردم ایستاد و از سفره و معیشت مردم، تمام قد حمایت کرد.

وی با بیان این که اکنون همه کالاهای اساسی در بازار به وفور موجود است، افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی در هر دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با کمترین حاشیه سود و حتی بدون سود، کالاهای اساسی را در بازار به صورت گسترده توزیع کردند، تا بازار با شوک قیمتی ناشی از جنگ مواجه نشود.

نوری مسئولیت‌پذیری و ایفای نقش بخش خصوصی در شرایط بحرانی کشور را ستود و تصریح کرد: بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در شرایط جنگی پرچمدار و میدان‌دار حمایت از سفره و معیشت مردم و امنیت غذایی کشور شدند و اجازه ندادند آرامش و ثبات بازار ذره‌ای با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به مطلوب بودن ذخایر انبارهای کالاهای اساسی کشور گفت: سیاست راهبردی دولت حمایت از بخش خصوصی است و به اتکای همین راهبرد و با کمک مردم و فعالان اقتصادی و هم‌اندیشی و همکاری اتاق بازرگانی، همانطور که شرایط سخت تحریم‌ها در چهار دهه گذشته را مدیریت کردیم، از گردنه تند این جنگ تحمیلی هم عبور خواهیم کرد.

کد مطلب 6793879
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

