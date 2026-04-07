۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

رشد مطلوب مزارع گندم گلستان؛ پیش‌بینی تولید بیش از یک میلیون تن

رشد مطلوب مزارع گندم گلستان؛ پیش‌بینی تولید بیش از یک میلیون تن

گرگان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از وضعیت مطلوب مزارع گندم استان خبر داد و گفت: با وجود تأخیر در زمان کشت، پیش‌بینی می‌شود تولید گندم امسال از مرز یک میلیون تن عبور کند.

ابراهیم هزارجریبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تمرکز بر وضعیت کشت گندم در استان گلستان اظهار کرد: امسال حدود ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافته که شامل مزارع آبی و دیم است.

وی افزود: اگرچه به دلیل کاهش بارندگی در پاییز، زمان کشت گندم با حدود یک ماه تأخیر مواجه شد، اما بارش‌های مناسب در زمستان و تداوم آن تا اوایل بهار، شرایط رشد مزارع را به شکل قابل توجهی بهبود بخشیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه وضعیت فعلی مزارع رضایت‌بخش است، گفت: بارندگی‌های اخیر موجب افزایش شادابی و رشد مناسب بوته‌های گندم شده و نویدبخش سال زراعی خوبی برای کشاورزان استان است.

هزارجریبی در عین حال به یکی از چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: رطوبت ناشی از بارندگی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه آفات و بیماری‌های قارچی از جمله زنگ زرد، سفیدک و فوزاریوم خوشه شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، ستاد گیاه‌پزشکی در استان تشکیل شده و از کشاورزان درخواست شده است که سمپاشی مزارع خود را در اولویت قرار دهند.

وی افزود:خوشبختانه سموم مورد نیاز به اندازه کافی تأمین شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر اینکه شرایط برای بروز بیماری‌ها نسبت به سال گذشته بیشتر است، یادآور شد: در حال حاضر شدت بیماری‌ها پایین و در حدود پنج درصد است، اما بی‌توجهی می‌تواند خسارت‌زا باشد.

وی درباره زمان برداشت نیز گفت: پیش‌بینی می‌شود عملیات برداشت گندم از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز و تا اوایل خرداد ادامه یابد و در همین راستا، فرآیند معاینه فنی کمباین‌ها نیز در حال انجام است.

هزارجریبی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و تلاش کشاورزان، پیش‌بینی می‌شود تولید گندم در گلستان به بیش از یک میلیون تن برسد و حتی احتمال ثبت رکورد جدید نیز وجود دارد.

کد مطلب 6793906

