ابراهیم هزارجریبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تمرکز بر وضعیت کشت گندم در استان گلستان اظهار کرد: امسال حدود ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافته که شامل مزارع آبی و دیم است.

وی افزود: اگرچه به دلیل کاهش بارندگی در پاییز، زمان کشت گندم با حدود یک ماه تأخیر مواجه شد، اما بارش‌های مناسب در زمستان و تداوم آن تا اوایل بهار، شرایط رشد مزارع را به شکل قابل توجهی بهبود بخشیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه وضعیت فعلی مزارع رضایت‌بخش است، گفت: بارندگی‌های اخیر موجب افزایش شادابی و رشد مناسب بوته‌های گندم شده و نویدبخش سال زراعی خوبی برای کشاورزان استان است.

هزارجریبی در عین حال به یکی از چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: رطوبت ناشی از بارندگی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه آفات و بیماری‌های قارچی از جمله زنگ زرد، سفیدک و فوزاریوم خوشه شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، ستاد گیاه‌پزشکی در استان تشکیل شده و از کشاورزان درخواست شده است که سمپاشی مزارع خود را در اولویت قرار دهند.

وی افزود:خوشبختانه سموم مورد نیاز به اندازه کافی تأمین شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر اینکه شرایط برای بروز بیماری‌ها نسبت به سال گذشته بیشتر است، یادآور شد: در حال حاضر شدت بیماری‌ها پایین و در حدود پنج درصد است، اما بی‌توجهی می‌تواند خسارت‌زا باشد.

وی درباره زمان برداشت نیز گفت: پیش‌بینی می‌شود عملیات برداشت گندم از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز و تا اوایل خرداد ادامه یابد و در همین راستا، فرآیند معاینه فنی کمباین‌ها نیز در حال انجام است.

هزارجریبی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و تلاش کشاورزان، پیش‌بینی می‌شود تولید گندم در گلستان به بیش از یک میلیون تن برسد و حتی احتمال ثبت رکورد جدید نیز وجود دارد.