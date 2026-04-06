سال ۱۴۰۴ سالی پر ریسک با خسارات گسترده خشکسالی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه کشاورزی، نشست راهبردی کارگروه «پایش و ارزیابی خسارت» با حضور قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد.

بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله خامنه ای (ره)، مسئولان، فرماندهان و جمعی از مردم شریف و غیور در حملات اخیر تروریستی – جنگی آمریکایی‌ -صهیونیستی، بر ضرورت انسجام و مدیریت جهادی در شرایط خطیر کنونی تأکید کرد.

وی با اشاره به تفاوت شرایط اجرایی در دوران جنگ تحمیلی نسبت به وضعیت عادی، حضور میدانی مدیران و هم‌سویی با مشارکت‌های مردمی را عامل تحقق مؤثر در شعار سال دانست.

قرارداد جدید همکاری با شرکت ارزیابی خسارت

این مسئول دولتی از انعقاد قرارداد جدید در سال ۱۴۰۵ با شرکت ارزیابی خسارت خبر داد و اعلام کرد: این قرارداد با توسعه مأموریت‌های اجرایی و نظارتی، فرآیندهای پایش، ارزیابی خسارت و تهیه گزارش‌های پیوست‌های فنی بیمه‌نامه‌ها را دقیق‌تر و سریع‌تر خواهد کرد.

به گفته باباخانی، استان‌های گرمسیری در اولویت تکمیل گزارش‌های پیوست فنی قرار دارند و مقرر شد آمارها و پلی‌گون‌ها تا پایان هفته جاری برای ارائه به نهادهای ذی‌ربط، نهایی شود.

سال گذشته؛ سالی پرریسک با خسارات گسترده خشکسالی

قائم‌مقام صندق بیمه کشاورزی سال ۱۴۰۴ را یکی از پرریسک‌ترین سال‌ها در سنوات اخیر عنوان کرد و گفت: خسارات وسیع خشکسالی موجب افزایش دو برابری ضرایب خطر شد و هم‌زمان، محدودیت منابع و عدم قطعیت در میزان و دریافت سهم حق بیمه کشاورزان، سبب شد چالش‌های قابل توجهی ایجاد شود.

بهبود میزان تخصیص منابع دولتی به بیمه کشاورزی از ۴۲ درصد به ۸۷ درصد

به گفته وی، میانگین ۱۰ ساله تخصیص میزان حق بیمه سهم دولت تنها ۴۲ درصد بوده است. اما با پیگیری‌های انجام‌شده، در سال گذشته این رقم به ۸۷ درصد رسید و امکان دسترسی به ۱۰۰ درصد تخصیص نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه فراهم شده است.

رشد ۱۵۰ درصدی اعتبارات و ثبت رکورد تاریخی در حمایت از گندمکاران

باباخانی افزایش ۱۵۰ درصدی اعتبارات صندوق از ۱۲ همت به ۳۰ همت را از اتفاقات مهم توصیف کرد و افزود:

برای نخستین‌بار در تاریخ صندوق، ۱۰۰ درصد حق بیمه گندم — چه سهم دولت و چه سهم کشاورز — در قالب طرح فراگیر پرداخت شده است.

افزایش ۱۶۰ درصدی میزان غرامت‌ها و تسریع در پرداخت

طبق برآوردهای کارشناسان در سال ۱۴۰۴ غرامت‌ها از ۶.۵ همت به ۱۷ همت افزایش یافته و با وجود این جهش، تخصیص اعتبارات موجب شده است پرداخت غرامت‌ها با سرعت، دقت و در زمان مقرر انجام شود.

وی تأکید کرد: تأخیرهای جزئی صرفاً ناشی از فرآیندهای تخصصی ارزیابی خسارت است.

تسویه کامل بدهی ۷.۸ همتی صندوق به بانک کشاورزی

به گفته قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی بدهی ۱۰ ساله صندوق به بانک عامل — معادل ۷.۸ همت — تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ به طور کامل تسویه شده و اکنون صندوق هیچ بدهی معوقی به بانک عامل ندارد.

افزایش ۴۰۰۰ درصدی سرمایه صندوق

باباخانی از افزایش ۴۰۰۰ درصدی سرمایه صندوق به عنوان نقطه عطفی مهم در سال گذشته یاد کرد و گفت: این افزایش سرمایه، همراه با توسعه بودجه، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلان و آینده‌ساز را فراهم می‌کند.

وی بار دیگر اعلام کرد که مسئولیت نظارت، مدیریت فرآیندهای اجرایی در بخش پایش و ارزیابی خسارت و هدایت پرداخت‌های ویژه کارگزاران بخش خصوصی بر عهده شرکت ارزیابی خسارت است و لازم است در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.

قائم مقام صندوق بر رعایت تقویم ابلاغی در تهیه و تکمیل گزارش‌های پیوست‌های فنی در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه سردسیری و معتدل، بر اساس برنامه‌ریزی دقیق تأکید کرد.