به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با کاوه زرگران، رئیس هیئت مدیره انجمن غلات ایران، با اشاره به بارندگیهای مطلوب در چند هفته اخیر، گفت: سال زراعی پربرکت و پررونقی پیشرو است و با تلاش کشاورزان و تامینکنندگان بازار غلات از شرایط مطلوبی برخوردار خواهد شد.
وی به سیاست حمایتی دولت از تولیدکنندگان غلات در کشور اشاره کرد و گفت: امسال با هدف افزایش کیفیت و بهرهوری در خرید تضمینی گندم، ۲۰ هزار تومان بیشتر از نرخ مصوب (۲۷۵۰۰ تا ۲۹۵۰۰ تومان) به گندمکاران برای گندم باکیفیت پرداخت میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با اتکا به تولید داخل و وفور غلات در انبارها هیچ خللی در تولید و عرضه محصولات غلاتپایه ایجاد نشد و فراوانی گندم و آرد، تولید و عرضه به اندازه کافی نان در شرایط بحرانی جنگ در سراسر کشور را، تضمین کرد.
