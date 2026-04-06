به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید از مزارع کشاورزی پلدختر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مبارزه با آفات، اظهار داشت: در حوزه مبارزه با علف‌های هرز ۸۲ هزار هکتار در گندم، ۱۸ هزار هکتار در جو و برای مبارزه با سن گندم دو هزار و ۶۰۰ هکتار عملیات انجام شده که از این میزان ۶۰۰ هکتار مربوط به شهرستان پلدختر است.

وی افزود: تا این لحظه هیچ موردی از زنگ زرد گندم در سطح استان مشاهده نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت حضور مستمر کارشناسان در سطح مزارع، گفت: کارشناسان ما موظف‌اند روزانه از مزارع بازدید داشته باشند و مشاوره‌های لازم را به کشاورزان جهت مقابله سریع با آفات ارائه دهند.

صیادی، همچنین از راه‌اندازی ۶۹ شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی با مشارکت ۴۰۰ کارشناس در سطح استان خبر داد و گفت: این شبکه‌ها به‌صورت روزانه روند کشت و آفات را پایش و ارزیابی می‌کنند.

وی عوامل خسارت‌زا را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مؤثر بر کاهش تولید دانست و بر ضرورت مدیریت دقیق آن‌ها تأکید کرد.

حمیدرضا کاظمی نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این بازدید، ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده، اظهار داشت: امیدواریم این بازدیدها و برنامه‌های حمایتی زمینه توسعه شهرستان را در حوزه کشاورزی فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آبی منطقه، افزود: در پلدختر ۲۳ درصد کشت آبی داریم که قطعاً با اجرای پروژه‌های سدسازی و ایجاد ایستگاه‌های پمپاژ، میزان کشت آبی افزایش‌یافته و این موضوع به بهبود درآمد کشاورزان و تقویت امنیت غذایی کشور کمک خواهد کرد.