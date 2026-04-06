۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

مبارزه با علف‌های هرز در سطح ۸۲ هزار هکتار از مزارع گندم لرستان

پلدختر - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از مبارزه با علف‌های هرز در سطح ۸۲ هزار هکتار از مزارع گندم این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید از مزارع کشاورزی پلدختر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مبارزه با آفات، اظهار داشت: در حوزه مبارزه با علف‌های هرز ۸۲ هزار هکتار در گندم، ۱۸ هزار هکتار در جو و برای مبارزه با سن گندم دو هزار و ۶۰۰ هکتار عملیات انجام شده که از این میزان ۶۰۰ هکتار مربوط به شهرستان پلدختر است.

وی افزود: تا این لحظه هیچ موردی از زنگ زرد گندم در سطح استان مشاهده نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت حضور مستمر کارشناسان در سطح مزارع، گفت: کارشناسان ما موظف‌اند روزانه از مزارع بازدید داشته باشند و مشاوره‌های لازم را به کشاورزان جهت مقابله سریع با آفات ارائه دهند.

صیادی، همچنین از راه‌اندازی ۶۹ شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی با مشارکت ۴۰۰ کارشناس در سطح استان خبر داد و گفت: این شبکه‌ها به‌صورت روزانه روند کشت و آفات را پایش و ارزیابی می‌کنند.

وی عوامل خسارت‌زا را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مؤثر بر کاهش تولید دانست و بر ضرورت مدیریت دقیق آن‌ها تأکید کرد.

حمیدرضا کاظمی نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این بازدید، ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده، اظهار داشت: امیدواریم این بازدیدها و برنامه‌های حمایتی زمینه توسعه شهرستان را در حوزه کشاورزی فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آبی منطقه، افزود: در پلدختر ۲۳ درصد کشت آبی داریم که قطعاً با اجرای پروژه‌های سدسازی و ایجاد ایستگاه‌های پمپاژ، میزان کشت آبی افزایش‌یافته و این موضوع به بهبود درآمد کشاورزان و تقویت امنیت غذایی کشور کمک خواهد کرد.

    IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      دنیا به سمت قحطی پیش میرود باید بیشتر به کشاورزان اهمیت داد

