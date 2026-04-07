۲۰ هزار و ۴۵۰ تن کالای اساسی در آذربایجان غربی توزیع شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کنترل و مدیریت بازار از آغاز جنگ رمضان تاکنون، اظهار کرد: در حال حاضر آرامش در بازار حاکم بوده و شاهد وفور کالاهای اساسی هستیم و کمبودی در این زمینه نداریم.

وی اضافه کرد: علاوه بر این ها همچنین ۲۰ هزار تن برنج به همراه ۴۰۰ تن روغن وارداتی نیز ثبت سفارش شده است و روند ثبت سفارش کالاهای اساسی به سرعت در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حوزه تولید گوشت مرغ و قرمز نیز وضعیت خوبی داریم، عنوان کرد: هم اکنون در زمینه تولید گوشت قرمز علاوه بر تامین نیاز استان بخشی از تولیدات به سایر استانها ارسال می شود و همچنین روزانه ۴۰۰ تن مرغ در روز تولید و روانه بازار می شود.

وی گفت: با مدیریت بازار در ایام جنگ رمضان شاهد تعادل قیمت ها حتی در برخی از کالاها شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت ها نسبت به سایر استانها نیز هستیم.

اصغری گفت: در زمینه تامین نان، آرد نانوایی ها و گندم نیز از ظرفیت و ذخایر مناسبی برخورداریم و وضعیت خوبی در استان شاهد هستیم و نظارت مستمر بر بازار در زمینه تامین، تولید و توزیع در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه از مردم خواست نگران تامین کالاهای اساسی نباشند و با تامین به اندازه و نیاز اقلام خود در تداوم آرامش بازار مسئولان را یاری دهند.