۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

قاریان و اساتید معروف جهان اسلام تجاوز به ایران را محکوم کردند

تعدادی از استادان و قاریان معروف جهان اسلام طی روزهای گذشته با ارسال پیام‌هایی نسبت به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی و شهادت امام خامنه‌ای واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در میان ارسال‌کنندگان پیام از سوی استادان قرآن جهان اسلام که تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی را به ایران اسلامی محکوم کردند، اسامی نام‌آشنایی به شرح زیر به چشم می‌خورد؛

احمد نعینع، عبدالفتاح طاروطی، طه عبدالوهاب، احمد شاذلی، احمد عبدالوهاب طنطاوی، عبدالناصر حرک، یاسر عبدالباسط عبدالصمد و عبدالکریم صالح (مصر)، عقیل منور و مخلص حنفی (اندونزی)، محمدعلی عطفای (مراکش)، عمر بوسعده (الجزایر)، طلال مسمار و عادل خلیل (لبنان)، صداقت علی (پاکستان)، رضوان درویش (سوریه)، علی صفار (عراق) و...

ایشان، ضمن عرض تسلیت و همدردی با مردم کشورمان، برای ایران عزیز آرزوی پیروزی کردند.

سیده فاطمه سادات کیایی

