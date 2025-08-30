نشست بین‌المللی «خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» روز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این نشست «احمد دستمالچیان» سفیر سابق ایران در لبنان و اردن، «محمد خواجویی» مدیر گروه مطالعات لبنان پژوهشکده تحقیقات استراتژیک خاورمیانه، «محمد علی حسن نیا» کارشناس مسائل جهان عرب، «محمد صرفی» سردبیر روزنامه تهران تایمز، «محمد رضا مرادی» مدیرکل بین الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر، «زینب فرحات» کارشناس شبکه تلویزیونی شبکه نبا لبنان، «دکتر علی احمد» پژوهشگر مسائل سیاسی لبنان و «احمد عبدالوهاب الشامی» کارشناس شبکه المسیره یمن حضور داشتند.