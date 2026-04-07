به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی صبح امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: دقایقی قبل فرودگاه شهدای خرمآباد مورد حمله هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفت.
وی گفت: خوشبختانه این حمله تلفات انسانی نداشته است.
خرمآباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: فرودگاه خرمآباد هدف حمله دشمن صهیونی- آمریکایی قرار گرفت.
