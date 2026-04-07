به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی عبادی صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: پس از مساعد شدن شرایط جوی و انجام عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی مسیر، محور ساری – کیاسر از صبح امروز برای تردد خودروها باز شد.

وی افزود: این اقدام با درخواست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و هماهنگی با فرمانده انتظامی استان و پلیس راه راهور فراجا انجام شده است.

سرهنگ عبادی از رانندگان خواست هنگام تردد در جاده‌های کوهستانی به نکات ایمنی توجه کنند و از سفرهای غیرضروری در شرایط جوی نامساعد خودداری نمایند.

وی همچنین تردد در راه‌های استان را دو طرفع اعلام کرد.