هشدار ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی مازندران

سرهنگ هادی عبادی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر ناپایداریهای جوی، بارش باران و با توجه به شروع بارش برف در محورهای کوهستانی استان اظهار داشت: بر اساس این پیشبینیها، احتمال ریزش سنگ، سقوط قطعات کوه و وقوع رانش زمین در محورهای کوهستانی استان، بهویژه کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر متصور است.
وی افزود: این شرایط میتواند موجب کاهش ضریب ایمنی تردد، انسداد مقطعی مسیرها و افزایش خطر بروز حوادث رانندگی شود؛ بنابراین به رانندگان توصیه میشود از انجام سفرهای غیرضروری در این محورها جداً پرهیز کرده و در صورت امکان، زمان سفر خود را به شرایط پایدار جوی موکول کنند.
رئیس پلیس راه استان مازندران تأکید کرد: رانندگانی که ناچار به تردد هستند، لازم است با سرعت مطمئنه، فاصله طولی ایمن، آمادگی کامل و تمرکز کافی حرکت کرده و از توقف در حاشیه کوه، شیبهای ناپایدار و نقاط مستعد ریزش خودداری کنند و به علائم هشداردهنده و دستورات مأموران پلیس راه توجه کامل داشته باشند.
سرهنگ عبادی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به شروع بارش برف در محورهای کوهستانی و لغزندگی سطح جادهها، همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی بوده و رانندگان باید از سالم بودن سیستم فنی خودرو، برخورداری لاستیکها از آج مناسب اطمینان حاصل کرده و در صورت امکان از لاستیکهای زمستانی و یخشکن استفاده کنند.
