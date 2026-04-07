به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شریف در محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به شریف در ادامه تخریب زیرساختهای کشور بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«در آغاز، به هموطنان و دوستان داغدیدۀ خود صمیمانه تسلیت عرض میکنیم. از درگاه خداوند متعال برای جانباختگان رحمت و مغفرت، و برای بازماندگان و تمامی آسیبدیدگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
نزدیک به چهل روز است که برای دومینبار در سال گذشته، درگیر جنگی هستیم که زندگی یکایک ما را تحتتأثیر قرار داده است. با وجود چالشهای موجود در این مدت، از دو روز پیش، کلاسهای دانشگاه بهصورت مجازی از سر گرفته شد.
ما سحرگاه روز گذشته، با مشکلی در تشکیل کلاسها مواجه شدیم که برخلاف همیشه بهخاطر مسائل داخلی نبود. زیرساختهای اینترنتی دانشگاه در مرکز فناوری، ساختمان گروه فلسفۀ علم، مسجد و بخشهایی از ساختمانهای مجاور، هدف حملهای مخرب قرار گرفتند و آسیبهای جدی دیدند؛ رخدادی که نهتنها زیرساختهای فیزیکی، بلکه بنیانهای علمی و آموزشی دانشگاه را نشانه گرفته است.
آسیب به مرکز فناوری (ICTC) به معنای از دسترس خارج شدن سرورهای دانشگاه، اختلال در دسترسی به محتوای آموزشی و سوابق تحصیلی دانشجویان، توقف بستر برگزاری کلاسهای مجازی، اختلال در سامانههای ارتباطی از جمله ایمیلهای دانشگاهی و تعلیق پروژههای محاسباتی و صنعتی در حال انجام است. این موارد، مستقیماً روند آموزش، پژوهش و تولید علم را مختل میکند.
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، با تأکید بر مسئولیت اخلاقی خود، هرگونه اقدام خشونتآمیز و ستیزهجویانه علیه مراکز آموزشی، علمی، درمانی و زیرساختهای کشور را محکوم میکند.
چنین اقداماتی نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بنیادین است و بیتفاوتی در برابر این جنایات یا تهدید به تکرار آنها، پیامدهایی جبرانناپذیر برای اخلاق و انسانیت در پی خواهد داشت که جامعه جهانی نیز از آن متأثر خواهد شد.
ما بر این باوریم که با همدلی و همبستگی، ایران ما بار دیگر شکوفا خواهد شد؛ چنانکه تاریخ نیز گواه آن است. امید داریم که روزی در آرامش و آسایش، در کنار یکدیگر زندگی خواهیم کرد و بار دیگر در پیادهروهای دانشگاه، قدم خواهیم زد. ما به یاد خواهیم داشت چه جانهای عزیزی از دست رفتند و چه زندگیهایی از شیرینی به تلخی گراییدند برای آنکه آیندگان بتوانند در همین خاک، زیستی انسانی داشته باشند.
چراغ دانش با هیچ جنایتی خاموش نخواهد شد. امید آنکه خداوند این سرزمین و مردم آن را از هر گزندی محفوظ بدارد».
