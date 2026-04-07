بهنام محمودی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی چند روز گذشته شاهد بودیم که دشمن جنایتکار دامنه تهاجمات خود را به عرصه علم و فناوری گسترش داده است که این اقدامات با هدف نابودی سرمایههای علمی و دانشمندان کشور طراحی شده و بیانگر آن است که کشورمان درحوزه علم و فناوری پیشرفتهای چشمگیری داشته و این موضوع موجب نگرانی قدرتهای غربی شده است.
سرپرست جهاددانشگاهی استان قزوین بیان کرد: قطعا دشمنان میخواهند با تخریب آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی، سالها تلاشهای علمی صورت گرفته در کشور را از بین ببرند و با این اقدامات خود بدنبال ایجاد شکاف میان نخبگان علمی و بدنه کشور هستند تا با آسیب رساندن به امکانات تحقیقاتی و دانشگاهها، زمینه کاهش انگیزه پژوهشگران و دانشمندان و در نتیجه فرار مغزها را مهیا سازند.
وی افزود: این حملات قطعا آسیبهایی به کشورمان وارد کرده است که هم موجب از بین رفتن بخشی از تجهیزات علمی کشورمان شده و هم موجب ایجاد وقفه در پروژههای تحقیقاتی خواهد شد و همچنین میتواند در همکاریهای علمی و بین المللی کشورمان وقفه ایجاد کند.
محمودی عنوان کرد: اما نکته اصلی این است که این آسیبها موقتی هستند؛ چراکه علوم دانشمندان ما وارداتی نیستند و برآمده از ذهن تک تک دانشمندان این آب و خاک بوده و ملت ایران با اتکا به توانمندیهای داخلی و با روحیه مقاومت و خودکفایی، بازسازی و بازتولید علمی را بهتر از گذشته انجام خواهند داد.
وی مطرح کرد: متاسفانه همواره دیده شده است که نهادهای بینالمللی مانند یونسکو و انجمنهای علمی جهانی که باید مدافع علم و دانشمندان سراسر جهان باشند، در برابر این جنایتها و تحت فشارهای سیاسی کشورهای قدرتمند، موضعگیری جدی ندارند و سکوت اختیار میکنند. قطعا این سکوت نشان دهنده سیاست زدگی علم در سطح جهانی است چرا که متاسفانه نهادهایی که باید بیطرفانه عمل کنند به ابزار سیاست قدرتهای بزرگ تبدیل شدهاند.
وی در پایان گفت: انتظار میرود که مجامع علمی جهان با محکومیت این اقدامات غیرقانونی از دانشمندان و زیرساختهای علمی ایران حمایت کنند. قطعا حمله به علم و دانش، حمله به هویت ملی و آینده کشورمان است و ملت ایران پاسخ محکمی به این تهاجمات خواهد داد.
