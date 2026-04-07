افزایش ۸۶درصدی میانگین بارندگی ها در خراسان جنوبی؛ نهبندان رکورددار شد

جواد نخعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشه های هواشناسی و خروجی مدل ها برای روزهای پایانی هفته وزش باد و گرد و خاک را در خراسان جنوبی پیش بینی می کنیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: برای نیمه شمالی و شمال شرق نیز رگبار و رعد و برق و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش بینی می‌شود و دمای هوا نیز تا ۲۴ ساعت آینده بدون تغییر خواهد بود.

نخعی با اشاره به اینکه از روز چهارشنبه روند دمای هوا افزایشی خواهد بود، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان آرین شهر و سربیشه با دو درجه و گرمترین نقطه خراسان جنوبی نیز بندان با ۲۷ درجه بوده است.

وی اظهار کرد: دمای هوای بیرجند نیز در سردترین ساعات چهار درجه و در گرمترین ساعات ۱۸ درجه بوده است.

میانگین بارندگی ها در خراسان جنوبی ۱۲۰ میلی متر بوده است

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی درباره وضعیت بارش ها از ابتدای فصل زراعی جاری تا نیمه فروردین ماه بیان کرد: از ابتدای سال زراعی جاری ( مهرماه ۱۴۰۴) تاکنون میانگین بارندگی در خراسان جنوبی ۱۲۰ میلی متر بوده است.

نخعی با اشاره به اینکه این در حالی است که میانگین بارندگی در مدت مشابه سال قبل ۶۴.۶ میلی متر بوده است، ادامه داد: در بلند مدت میانگین بارندگی در مدت مشابه در خراسان جنوبی ۹۵ میلی متر بوده است.

وی تأکید کرد: درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶ درصد و نسبت به میانگین مدت مشابه در بلند مدت ۲۶ درصد بوده است.

نهبندان رکودار بارش‌ها در خراسان جنوبی

نخعی گفت: بیشترین میانگین بارندگی مربوط به نهبندان با ۱۸۰.۸ میلی متر بارندگی و کمترین میزان مربوط به طبس با ۶۷.۹ میلی متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: در مورد شهرستان بیرجند نیز میانگین بارندگی از ابتدای سال جاری ۱۲۱.۱ میلی متر بوده است.

وی یادآور شد:این آمار در مورد مشابه سال قبل ۶۹.۳ میلی متر بوده است که درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد افزایش داشته است.