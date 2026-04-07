برگزاری نمایشگاه کتاب بستگی به شرایط کشور دارد

یک منبع اگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب در اردیبهشت ماه گفت: فعلا با توجه به شرایط کنونی کشور برنامه ای برای برگزاری نمایشگاه کتاب وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه اقدامات لازم برای برگزاری نمایشگاه کتاب انجام شده است، اما به دلیل شرایط کنونی کشور امکان برگزاری وجود ندارد.

این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است نمایشگاه به صورت مجازی برگزار شود گفت: زیرساخت های لازم تا پیش از جنگ فراهم بود اما متاسفانه به دلیل حمله دشمن به بخش فنی، زیرساخت ها از بین رفته رفته و امکان برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی وجود ندارد.

وی در پایان گفت: در صورت اتمام جنگ تا پایان فروردین، امکان برگزاری نمایشگاه کتاب در اردبیهشت ماه وجود دارد.