۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

برگزاری نمایشگاه کتاب بستگی به شرایط کشور دارد و فعلا برنامه‌ای برای برگزاری آن وجود ندارد.

یک منبع اگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب در اردیبهشت ماه گفت: فعلا با توجه به شرایط کنونی کشور برنامه ای برای برگزاری نمایشگاه کتاب وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه اقدامات لازم برای برگزاری نمایشگاه کتاب انجام شده است، اما به دلیل شرایط کنونی کشور امکان برگزاری وجود ندارد.

این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است نمایشگاه به صورت مجازی برگزار شود گفت: زیرساخت های لازم تا پیش از جنگ فراهم بود اما متاسفانه به دلیل حمله دشمن به بخش فنی، زیرساخت ها از بین رفته رفته و امکان برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی وجود ندارد.

وی در پایان گفت: در صورت اتمام جنگ تا پایان فروردین، امکان برگزاری نمایشگاه کتاب در اردبیهشت ماه وجود دارد.

زینب رازدشت تازکند

    • F14 IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      من چند تا. کتاب میخواستم منتظر نمایشگاه کتاب بودم بااین قیمت‌های زیاد بازار کتاب ، بن کتاب بدین تا همین جا ابتیاع کنیم لطفا ، سپاس
    • IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      اگر امکان داره درباره مشکلات سامانه بازارکتاب که با حمایت وزارت ارشاد و با هدف حمایت کتابفروشی ها ایجاد شده گزارشی تهیه کنید. متاسفانه این سامانه رها شده، کتابفروشی ها امکان درج سال چاپ و ویراست کتاب ها رو ندارن- ارتباط بین سامانه بازارکتاب و سامانه پست افتضاحه -عودت وجه خریدار از کیف پول سامانه بازارکتاب با تاخیرهای زیاد انجام میشود- انتظار برای ارسال سفارش سقف ندارد و پیگیری ارسال سفارش خودکار نیست و حتما باید خریدار تیکت ثبت کند-قسمت نظرات از کار افتاده - بخش تیکت پشتیبانی خیلی ضعیف است

    پربازدیدها

    پربحث‌ها