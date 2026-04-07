۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۳

تدوین بسته حمایتی برای ناشران و کتابفروشان

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین بسته حمایتی برای ناشران و کتابفروشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه این هفته مدیران معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و با حضور ابراهیم کریمی زنجانی، رئیس اتحادیه و جمعی از اعضا برگزار شد.

محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تأکید بر تداوم حضور میدانی مدیران و عدم پذیرش کم‌کاری در شرایط فعلی، از بررسی سناریوهای مختلف برای برگزاری نمایشگاه کتاب و تدوین بسته‌های حمایتی برای ناشران و کتابفروشان خبر داد.

وی بر تداوم حضور میدانی مدیران تاکید کرد و گفت: به دستور وزیر محترم فرهنگ که این روزها به‌صورت مستمر در میدان حضور دارند و لحظه‌ای از فعالیت دست نکشیده‌اند، دورکاری صرفاً مختص کارمندان است و مدیران باید به‌عنوان سربازان خط مقدم در صحنه حضور داشته باشند.

جوادی اضافه کرد: بر همین اساس، معاونت فرهنگی بدون وقفه در خدمت اهالی فرهنگ و نشر است و هیچ‌گونه کم‌کاری از سوی مجموعه‌های این معاونت پذیرفته نیست.

زهرا اسكندری

