۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

۲۳ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون در قائم‌شهر پرداخت شد

قائمشهر - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر از پرداخت ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون با تحقق ۱۲۰ درصدی جذب اعتبارات خبر داد.

معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در قائم‌شهر اظهار کرد: در سال گذشته ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی به متقاضیان این شهرستان پرداخت شد که نسبت به اعتبار تخصیصی ۱۷ میلیارد تومانی، رشد قابل توجهی داشته و نشان‌دهنده تحقق ۱۲۰ درصدی جذب اعتبارات است.

وی افزود: در این راستا ۱۷۰ پرونده متقاضی خرید انواع ماشین‌آلات کشاورزی از جمله تراکتور، کمباین و ادوات تخصصی پس از بررسی به بانک کشاورزی معرفی شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها موفق به دریافت تسهیلات شدند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر ادامه داد: با استفاده از این تسهیلات، ۶ دستگاه کمباین ویژه برداشت برنج، ۴ دستگاه تراکتور، ۱۰ دستگاه نشاکار و ۳۶ دستگاه انواع ادوات کشاورزی توسط بهره‌برداران خریداری شد که ارزش مجموع آن‌ها حدود ۲۳۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت مکانیزاسیون در بخش کشاورزی تصریح کرد: استفاده از تجهیزات نوین موجب افزایش سرعت و دقت عملیات کشاورزی، کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت ارتقای بهره‌وری و کیفیت محصولات می‌شود.

صفری اوریمی در بخش دیگری از سخنان خود از پایش مستمر مزارع گندم شهرستان خبر داد و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور میدانی در مزارع، وضعیت بیماری‌ها، آفات و علف‌های هرز را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند.

وی افزود: در این بازدیدها، بیماری زنگ زرد گندم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های خسارت‌زا مورد بررسی ویژه قرار گرفته و توصیه‌های فنی لازم برای پیشگیری و کنترل آن به کشاورزان ارائه شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر همچنین با اشاره به اهمیت کنترل علف‌های هرز گفت: بررسی میزان تراکم علف‌های هرز و ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل به‌موقع آن‌ها، از دیگر محورهای این پایش‌ها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این بازدیدهای میدانی، شناسایی سریع عوامل خسارت‌زا، افزایش آگاهی کشاورزان و کاهش خسارات احتمالی است تا در نهایت تولید گندم در شهرستان با کمترین آسیب و بیشترین بهره‌وری انجام شود.

صفری اوریمی در پایان تاکید کرد: پایش مزارع تا پایان فصل زراعی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی، اقدامات کنترلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا می‌شود.

