معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در قائمشهر اظهار کرد: در سال گذشته ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ماشینآلات و ادوات کشاورزی به متقاضیان این شهرستان پرداخت شد که نسبت به اعتبار تخصیصی ۱۷ میلیارد تومانی، رشد قابل توجهی داشته و نشاندهنده تحقق ۱۲۰ درصدی جذب اعتبارات است.
وی افزود: در این راستا ۱۷۰ پرونده متقاضی خرید انواع ماشینآلات کشاورزی از جمله تراکتور، کمباین و ادوات تخصصی پس از بررسی به بانک کشاورزی معرفی شد که بخش قابل توجهی از آنها موفق به دریافت تسهیلات شدند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائمشهر ادامه داد: با استفاده از این تسهیلات، ۶ دستگاه کمباین ویژه برداشت برنج، ۴ دستگاه تراکتور، ۱۰ دستگاه نشاکار و ۳۶ دستگاه انواع ادوات کشاورزی توسط بهرهبرداران خریداری شد که ارزش مجموع آنها حدود ۲۳۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
وی با تاکید بر اهمیت مکانیزاسیون در بخش کشاورزی تصریح کرد: استفاده از تجهیزات نوین موجب افزایش سرعت و دقت عملیات کشاورزی، کاهش هزینههای تولید و در نهایت ارتقای بهرهوری و کیفیت محصولات میشود.
صفری اوریمی در بخش دیگری از سخنان خود از پایش مستمر مزارع گندم شهرستان خبر داد و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور میدانی در مزارع، وضعیت بیماریها، آفات و علفهای هرز را بهصورت مستمر رصد میکنند.
وی افزود: در این بازدیدها، بیماری زنگ زرد گندم بهعنوان یکی از مهمترین بیماریهای خسارتزا مورد بررسی ویژه قرار گرفته و توصیههای فنی لازم برای پیشگیری و کنترل آن به کشاورزان ارائه شده است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائمشهر همچنین با اشاره به اهمیت کنترل علفهای هرز گفت: بررسی میزان تراکم علفهای هرز و ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل بهموقع آنها، از دیگر محورهای این پایشها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این بازدیدهای میدانی، شناسایی سریع عوامل خسارتزا، افزایش آگاهی کشاورزان و کاهش خسارات احتمالی است تا در نهایت تولید گندم در شهرستان با کمترین آسیب و بیشترین بهرهوری انجام شود.
صفری اوریمی در پایان تاکید کرد: پایش مزارع تا پایان فصل زراعی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی، اقدامات کنترلی در کوتاهترین زمان ممکن اجرا میشود.
