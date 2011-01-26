آذربایجان شرقی مقام سوم توزیع تراکتور را در کشور کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جواد زینالی مهر ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تا آخر آذرماه جاری تعداد 742 دستگاه تراکتور در بین کشاورزان شهرستان های مختلف استان توزیع شده است، گفت: آذربایجان شرقی بعد از استانهای خوزستان و خراسان رضوی مقام سوم کشور را در توزیع تراکتور به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان استان محدودیتی در زمینه تهیه ادوات و ماشین آلات کشاورزی ندارند، افزود: اداره فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان برای خرید و تهیه ادوات کشاورزی بخصوص سمپاش های مناسب برای مبارزه با آفت سن غلات و علف های هرز مزارع گندم ، جو و ... تسهیلات کم بهره با اقساط پنج ساله پرداخت می کنند.

اختصاص تسهیلات 18 میلیارد ریالی برای خرید ادوات کشاورزی در آذربایجان شرقی

زینالی مهر با اشاره به اینکه برای تهیه و خرید ادوات کشاورزی در استان تسهیلاتی بالغ بر 18 میلیارد ریال درنظرگرفته شده است، افزود: کشاورزان و غله کاران می توانند با مراجعه به مدیریت های جهادکشاورزی در شهرستان ها نسبت به تهیه معرفی نامه به بانک کشاورزی اقدام و در اسرع وقت نسبت به تهیه ادوات سمپاشی اقدام کنند.