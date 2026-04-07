۷هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه کشاورزی آذربایجان غربی اختصاص یافت

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، کشاورزی و آسیب پذیر این بخش در جنگ رمضان دولت تدابیری اتخاذ کرده است که استهمال بدهی تولید کنندگان توسط بانک ها یکی از این اقدامات است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه برای حمایت از واحدهای تولیدی کشاورزی در استان افزود: همچنین تسهیلاتی به واحدهای آسیب پذیر در این حوزه بعد از بررسی از اعتبارات مدیریت بحران اختصاص داده خواهد شد.

اصغری با اشاره به اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مکانیزاسیون، دامپروزی، باغداری

و بخش های مختلف بخش کشاورزی استان گفت: بخشی از این تسهیلات از مصوبات سفر رییس جمهوری به استان تامین می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تاکید کرد: حمایت در حوزه بیمه محصولات کشاورزی، مالیات و … تامین بیمه کامل گندم از سوی دولت با هدف حفظ امنیت غذایی از دیگر اقدامات حمایتی است.

اصغری با اشاره به وصعیت مناسب بارش های اخیر و بهبود وصعیت دریاچه ارومیه نیز گفت: کشاورزان در این خصوص استفاده از آبیاری نوین برای حمایت از تداوم بهبود وضعیت دریاچه ارومیه نهایت همکاری را داشته باشند.

وی با اشاره به افزایش آموزش های ترویجی در بخش های مختلف اضافه کرد: با توجه به پیش بینی مناسب بارش های بهاره کشاورزان از آبیاری زیاد در زمین های کشاورزی خودداری کنند چرا که زمینه افزایش آفات در این بخش می شوند.