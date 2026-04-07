۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

شهادت ۱۸ شهروند در حمله بامدادی به مناطق مسکونی استان البرز

کرج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با محکومیت شدید حملات هوایی شب گذشته به مناطق مسکونی این استان، از شهادت ۱۸ تن از شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله سیف در تشریح جزئیات این جنایت هولناک اظهار داشت: شب گذشته بار دیگر چهره پلید دشمنان این مرز و بوم نمایان شد و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا، در اقدامی بزدلانه منازل مسکونی و سقف سرپناه شهروندان بی‌دفاع ما در استان البرز را هدف قرار دادند.

وی با اعلام آمار جان‌باختگان این حادثه افزود: تا این لحظه، شهادت ۱۸ تن از هم‌وطنان عزیزمان تأیید شده است که در میان پیکرهای گلگون‌کفن، حضور دو کودک خردسال که در آغوش گرم خانواده‌هایشان هدف کینه دشمن قرار گرفتند، قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. همچنین ۲۴ نفر از شهروندان نیز مجروح شده‌اند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شده و تحت مراقبت هستند.

سیف با اشاره به تداوم حملات کور به مناطق مسکونی، ضمن محکومیت شدید این اقدامات تروریستی تصریح کرد: دشمن که در جبهه‌های نبرد ناتوان مانده، کینه خود را بر سر زنان و کودکان خالی می‌کند. این حملات مستمر به خانه‌های مردم، نشان‌دهنده سقوط اخلاقی و استیصال رژیم غاصب صهیونیستی و حامی ارشد آن، آمریکاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی و امنیتی به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی در مناطق آسیب‌دیده هستند. بی‌تردید این جنایات بدون پاسخ نخواهد ماند و خون پاک این شهدای مظلوم، عزم ملت ایران را در ایستادگی و انتقام سخت استوارتر خواهد کرد.

کد مطلب 6794047

    IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      وای ۱۸نفر!!!انتقام انتقام انتقام
    IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خدای بزرگ ۱۸نفر!!ااگه بمب یا کلاهک اتمی داشتیم اینجور نمیشد .این دشمن جنایت کن ما. که به هیچ قانون واصولی پایبند نیست باید برای ترس فشار بهش و اینکه سخت مجازاتش کنین بطوریکه از وحشت وترس خواب از چشمش بگیریم سلاح هسته ای یا حدکلاهک هسته لی باید بسازم.طعمه گرگ مرگ است و اینجوری دیگه هیچ جنگی برای این مملکت و مردم بیگناه اتفاق نمیفته تا صدسال

