  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

مودی: اصلاح شورای امنیت سازمان ملل دیگر نباید به تعویق بیفتد

مودی: اصلاح شورای امنیت سازمان ملل دیگر نباید به تعویق بیفتد

نخست‌وزیر هند در آغاز نشست سران بریکس در دهلی‌نو خواستار مشارکت برابر کشورهای جنوب جهانی در تدوین قواعد بین‌المللی و اصلاح شورای امنیت سازمان ملل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در آغاز نشست سران بریکس در دهلی‌نو خواستار مشارکت برابر کشورهای جنوب جهانی در تدوین قواعد بین‌المللی و اصلاح شورای امنیت سازمان ملل شد و گفت بریکس اکنون در مرحله «بلوغ» قرار دارد.

مودی روز شنبه در سخنرانی افتتاحیه نشست دو روزه سران بریکس در دهلی‌نو گفت: کشورهای جنوب جهانی در خط مقدم بحران‌های جهانی قرار دارند، اما در ردیف‌های عقب تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی ایستاده‌اند. او خواستار تبدیل هرم امتیازات به بستری برای مشارکت و همکاری شد.

نخست‌وزیر هند گفت که اصلاح حکمرانی جهانی باید بر سه محور نمایندگی، پاسخگویی و تدوین قواعد متمرکز باشد و تأکید کرد: اصلاح شورای امنیت سازمان ملل دیگر نمی‌تواند به تعویق بیفتد.

مودی همچنین بر ضرورت مشارکت برابر کشورها در تصمیم‌گیری درباره قواعد آینده جهان تأکید کرد و گفت اعضای بریکس به دیدگاه‌های یکدیگر احترام می‌گذارند و با اجماع پیش می‌روند. او افزود این گروه مخالف هیچ کشوری نیست و تلاش می‌کند همه کشورها را در مسیر همکاری با خود همراه کند.

مودی در بخش اقتصادی سخنانش نیز گفت قدرت رأی، سمت‌های مدیریتی و اولویت‌های سیاست‌گذاری در نهادهای مالی بین‌المللی باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی امروز تعیین شود. به گفته او، کشورهایی که به رشد اقتصاد جهانی شتاب می‌دهند، باید در هدایت حکمرانی اقتصادی جهان نیز نقش داشته باشند.

نشست سران بریکس در دهلی‌نو با حضور روسای جمهور چین، روسیه و ایران و دیگر سران این گروه برگزار می‌شود؛ نشستی که در بحبوحه ادامه جنگ آمریکا علیه ایران پس از هفت ماه و تداوم جنگ روسیه و اوکراین برای بیش از چهار سال برگزار شده است.

کد مطلب 6944846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      2 1
      پاسخ
      این نخست وزیر هند ارادتمند صهیونیستهاست ! چطور میتواند خواهان اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد !؟ سازمانهای جهانی در جهت حفظ سلطه و منافع قدرتهای بزرگ مثل امریکا اروپا صهیونیستها ایجاد شده!
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 1
      پاسخ
      چه عجب بخاری از ایشان ببینیم یعنی ممکنه
      • علی IR ۰۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
        1 1
        این بخارش کجا بود از مستعمره انگلیس در اومده رفته زیر استعمار اسرائیل
    • ساسان IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      حق وتوی فرانسه و انگلیس و آمریکا حذف و بجای آن ایران و هند و برزیل اضافه شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها