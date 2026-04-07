۷۰۹ هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، آمار تجمیعی فعالیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد.

این گزارش که شامل فعالیت‌های نظارتی و کنترلی در حوزه‌های بهداشت محیط و مواد غذایی است، نشان‌دهنده تلاش مستمر این دانشگاه‌ها برای حفظ سلامت جامعه می‌باشد.

بر اساس این گزارش، در بازه زمانی مذکور، ۷۰۹,۷۸۵ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی صورت گرفته است. همچنین، ۲۰۲,۶۶۲ مورد بازرسی از اماکن عمومی انجام شده و ۸۴۹,۴۶۳ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی به ثبت رسیده است. در حوزه بهداشت آب، ۵۹۰,۹۷۱ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی انجام شده و ۴۵,۳۷۷ نمونه‌برداری از آب آشامیدنی صورت گرفته است.

مقدار مواد غذایی خارج شده از چرخه مصرف انسانی نیز ۷۰۸,۹۳۰ کیلوگرم/لیتر بوده است. در راستای نظارت بر سلامت مواد غذایی، ۷,۸۴۸ نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام و ۱۳۶ مورد طغیان بیماری منتقله از آب و مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفته است.

فرهادی در ادامه به اقدامات ویژه در حوادث اشاره کرد و گفت: در حوادث شیمیایی، ۶۰۷ اقدام ویژه انجام شده است، این در حالی است که اقدامات ویژه در حوادث پرتویی صفر مورد گزارش شده است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: در نتیجه بازرسی‌ها و نظارت‌های صورت گرفته، ۸,۶۶۳ مرکز و مکان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۱,۳۳۰ مرکز و مکان نیز پلمب یا تعطیل شده‌اند. همچنین، ۶۰,۳۸۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات انجام شده است.