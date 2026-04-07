کمک ۱۰ میلیارد ریالی نیکوکاران بوشهر در پویش ایران همدل

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر این روزها همپای مردم استان با مشارکت در پویش قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل و برپایی مواکب مختلف علاوه بر ایجاد شور حماسی نسبت به پذیرایی از عزاداران امام امت در اجتماع های مردمی، کمک‌های مردم نوعدوست استان را جهت کمک به پشتیبانی جبهه مقاومت در جنگ رمضان جمع‌آوری می‌کنند.

وی اضافه کرد: ۱۳۰ مرکز نیکوکاری فعال در سطح استان همچنین با ایجاد موکب نسبت به پذیرایی چای، اطعام همچنین توزیع بسته های معیشتی بین خانواده های آسیب دیده از جنگ و کمک به معیشت خانواده های نیازمند و بی بضاعت و پشتیبانی جنگ رمضان بالغ بر یک میلیارد تومان کمک‌های مختلف جمع آوری و توزیع کردند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به تشکیل قرارگاه مردمی اجتماعی - حمایتی «ایران همدل» گفت: این قرارگاه باهدف بسیج تشکل‌های مردمی، سازماندهی کمک‌ها، تقویت همبستگی اجتماعی و جبران خسارت‌های معیشتی و مالی آسیب‌دیدگان در جنگ رمضان در حال فعالیت است که از همه خیرین و نیکوکاران و مردم نوع دوست دعوت می شود در این طرح مشارکت فعال داشته باشند.

محبی با اشاره به پرداخت کمک های مردمی اشاره کرد و گفت: مردم نیکوکار و نوعدوست هم استانی می توانند از طریق شماره گیری کد دستوری و یا شماره کارت مجازی کمک های نقدی خود را جهت کمک به نیازمندان پرداخت نمایند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این با نصب اپلیکیشن «صدقه من» روی گوشی همراه و یا مراجعه به دفاتر ۱۹ گانه کمیته امداد در سراسر استان و یا مراکز نیکوکاری از دیگر راه های پرداخت کمک های مردمی برای کمک به نیازمندان می باشد.