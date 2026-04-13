۳۷۵ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد اصفهان در جنگ رمضان آسیب دید

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تازه‌ترین وضعیت مددجویان آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی، اظهار کرد: تاکنون شهادت ۱۶ نفر و جانبازی ۸ نفر از خانوارهای تحت حمایت این نهاد به ثبت رسیده و ۳۷۵ واحد مسکونی مددجویان نیز بر اثر این حملات آسیب دیده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قرارگاه مردمی «ایران همدل» افزود: در قالب پویش حمایتی ـ اجتماعی این قرارگاه و با همراهی مردم نیک‌اندیش، تاکنون یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان به حساب مرکز نیکوکاری احسان برای بازسازی منازل آسیب‌دیدگان واریز شده است. همچنین بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نیز از طریق کمک‌های مردمی در پایگاه‌های مستقر در مصلی‌ها و مراسم تشییع شهدا برای حمایت از خانوارهای تحت پوشش جمع‌آوری شده است.

زارع با بیان اینکه هم‌اکنون ۶۷ مرکز نیکوکاری در استان برای جذب کمک‌های مردمی فعال هستند، گفت: این مراکز با همکاری خیران محلی در پویش ایران همدل مشارکت داشته و کمک‌های مالی مردم را به حمایت از خانوارهای جنگ‌زده اختصاص می‌دهند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تأکید بر تداوم این حرکت خداپسندانه خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند برای مشارکت در خدمت‌رسانی هدفمند به خانوارهای نیازمند آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، از طریق شماره‌گیری کد دستوری ‎۸۸۷۷۷۳۴۱۲۲#‎ یا واریز به شماره کارت ‎۶۰۳۷-۹۹۷۹-۷۶۸۰-۴۸۴۰‎ به ستاد پشتیبانی جنگ رمضان کمک کنند. همچنین علاقه‌مندان برای حمایت مستقیم از خانواده‌های آسیب‌دیده تحت پوشش، می‌توانند از کد دستوری ‎۸۸۷۷*۰۳۱#‎ یا سامانه سما استفاده کنند.