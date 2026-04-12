مدیرکل کمیته امداد بوشهر: ۲ میلیون خدمت به نیازمندان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت حضور موثر مردم در عرصه های اجتماعی افزود : شناسایی سریع خانواده های آسیب دیده، تامین و توزیع بسته های معیشتی ، پرداخت کمکهای نقدی فوری،ارائه خدمات حمایتی ضروری و کمک به جبران بخشی از خسارات معیشتی و اموال خانواده های آسیب دیده مددجویان از جمله مهمترین ماموریت های قرارگاه ایران همدل در استان بوشهر بوده است.

وی در ادامه افزود: در کنار این اقدامات ، تقویت روحیه امید امید و همدلی اجتماعی،بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی اجتماعی مساجد و مراکز نیکوکاری و نیز روایت خدمت از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد تا حرکت همدلانه مردم در حمایت از آسیب دیدگان گسترش یابد.

محبی خاطر نشان کرد: ۱۳۰ مرکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر این روزها همپای مردم استان با مشارکت در پویش قرارگاه مردمی حمایتی_اجتماعی ایران همدل و برپایی مواکب مختلف علاوه بر ایجاد شور حماسی نسبت به پذیرایی از عزاداران امام امت در اجتماع های مردمی، کمک‌های مردم نوعدوست استان را جهت کمک به پشتیبانی جبهه مقاومت در جنگ رمضان جمع‌آوری می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به گزارشی از اقدامات انجام شده در قرارگاه حمایتی- اجتماعی ایران همدل که از ابتدای ماه مبارک رمضان تا جنگ رمضان شروع شده است گفت: کمیته امداد در این ایام با همکاری موسسات خیریه و تشکل های مردمی و مراکز نیکوکاری تعداد کل ۲ میلیون و ۵۲۸ هزار ۶۷۰ خدمت به مددجویان تحت حمایت و دیگر نیازمندان غیر تحت حمایت انجام داده است که حدود ۴،۶۰۹،۸۴۱،۴۷۰،۰۰۰ ریال هزینه در بر داشته است.

شناسایی ۳۱۲ خانواده آسیب دیده از جنگ

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: این تعداد خدمت در زمینه های مختلف از جمله تهیه بسته های معیشتی، طبغ و توزیع غذای گرم، کمک های نقد بلا عوض، تهیه و توزیع لوازم ضروری منزل و ... انجام شده است.

محبی در ادامه خاطر نشان کرد: ۳۱۲ خانواده آسیب دیده از جنگ شناسایی شده است که در اسرع وقت کمک های لازم به آنها انجام شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در پایان به درگاه های پرداخت کمک های مردمی اشاره کرد و گفت: مردم نیکوکار و نوعدوست هم استانی می توانند از طریق شماره گیری کد دستوری #۰۷۷*۸۸۷۷* و یا شماره کارت مجازی کمک های نقدی خود را جهت کمک به نیازمندان پرداخت کنند.

محبی همچنین خاطر نشان کرد: علاوه بر این با نصب اپلیکیشن «صدقه من» روی گوشی همراه و یا مراجعه به دفاتر ۱۹ گانه کمیته امداد در سراسر استان و یا مراکز نیکوکاری از دیگر راه های پرداخت کمک های مردمی برای کمک به نیازمندان است.