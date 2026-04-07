تخریب دفتر کار و کتابخانهٔ نفیس استاد گلشنی در حمله به دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع انقلاب اسلامی،درسحرگاه دوشنبه ۱۷ فروردین۱۴۰۵ش. و در پی تهاجم وحشیانهٔ آمریکایی، صهیونی به دانشگاه صنعتی شریف، دفتر کار دکتر مهدی گلشنی تخریب و ویران شد.

دکتر سیّدحجّت الحق حسینی، مشاور ریاست دانشگاه جامع انقلاب اسلامی ضمن محکومیت این اقدام جنایتکارانه به نکاتی اشاره کرد:

استاددکتر گلشنی: دانامرد مؤثّر و والامرد مؤسّس

مهدی گلشنی، زادهٔ اوّل بهمن۱۳۱۷ش. در اصفهان، دانش آموختهٔ دورهٔ کارشناسی فیزیک از دانشگاه تهران در ۱۳۳۹ش. است.

ایشان، از ۱۳۳۹ تا اردیبهشت ۱۳۴۹ش. در دانشگاه برکلی آمریکا دورهٔ کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک با تخصّص ذرّات بنیادی را زیر نظر فیزیکدانان برندهٔ جایزهٔ نوبل گذرانده است.

پس از بازگشت به ایران، در ۱۳۵۲ش. به ریاست انتخابی دانشکدهٔ فیزیک رسیدند و در همین سال نخستین دورهٔ کارشناسی ارشد فیزیک را پایه گذاری کردند. هم‌چنین درس گفتارهای نسبیّت عام و کیهان شناسی (مقدّماتی و پیشرفته) برای نخستین مرتبه در کشور به اهتمام ایشان آموزش داده شد. در همین زمان، به سفارش پروفسور محمّد عبدالسّلام(فیزیکدان پاکستانی برندهٔ جایزهٔ نوبل) به پایه گذاری «مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیّات» همّت می‌کنند امّا به دلیل عدم همکاری حاکمیّت سامان نمی گیرد.

از مهر۱۳۵۷ تا مرداد۱۳۵۹ش. عهده دار معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بوده اند.

دکتر گلشنی در ۱۳۶۴ش. به جایگاه استادی دانشکدهٔ فیزیک رسیده اند و در همین سال برندهٔ جایزهٔ کتاب سال ج. ا.ایران برای ترجمهٔ کتاب «فیزیک هالیدی و رزنیک» شده‌اند.

وی، برای دومین بار در سال ۱۳۶۶ش. به ریاست دانشکدهٔ فیزیک انتخاب شده و در آبان ۱۳۶۷ش. نخستین دورهٔ دکتری فیزیک را در کشور بنیان گذاشته اند. شهید والامقام دکتر مسعود علی محمّدی(استاد دانشگاه تهران) دانش آموختهٔ همین دوره هستند.

در ۱۳۶۸ش. مسئولیّت برنامه ریزی و راه اندازی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیّات را برعهده داشته اند و هستهٔ پژوهشی آنجا را ساماندهی کرده اند. این مرکز علمی اکنون با عنوان «پژوهشگاه دانش های بنیادین» فعّالیّت ملّی و جهانی دارد.

در ۱۳۶۹ش. به عضویّت پیوستهٔ فرهنگستان علوم ج. ا.ایران انتخاب شده و ریاست گروه علوم پایه را به عهده گرفته اند.

کتاب مهم و مؤثّر «تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیک دانان معاصر» اثر درخشان ایشان، در بهمن ۱۳۷۰ش. به عنوان کتاب سال ج. ا.ایران برگزیده شده است.

در اردیبهشت ۱۳۷۱ش. نخستین «استاد نمونهٔ آموزش عالی کشور» از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برگزیده شده اند.

در آبان ۱۳۷۲ش. به ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رسیده اند و نزدیک به ۱۶ سال راهبری و مدیریّت آنجا را به انجام رسانده اند.

در ۱۳۷۴ش. گروه فلسفهٔ علم را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف بنیان گذاری کرده اند و ریاست گروه را عهده دار بوده اند.

استاد از ۱۳۷۵ش. تا ۱۴۰۰ش. به انتخاب و حکم رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای به عنوان شخص حقیقی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده اند.

پروفسور گلشنی در ۱۳۷۶ش. به جایگاه «استاد ممتاز دانشکدهٔ فیزیک» و در ۱۳۷۹ش. به جایگاه «استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف» رسیده اند و در مهر ۱۳۸۱ش. به عنوان «چهرهٔ ماندگار فیزیک ایران» برگزیده شده اند.

استاد گلشنی در ۱۳۸۶ش. دورهٔ دکتری فلسفهٔ علم و فنّاوری را در دانشگاه صنعتی شریف پایه گذاری کرده اند.

در اسفند ۱۳۸۸ش. با دریافت نشان درجهٔ یک دانش به عنوان «دانشمند برگزیدهٔ فرهنگستان علوم ج. ا.ایران» شناخته شده اند.

دریافت «جایزهٔ علّامهٔ طباطبایی» از بنیاد ملّی نخبگان در ۱۳۹۱ش. و برگزاری همایش بزرگداشت از سوی «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» در اردیبهشت ۱۳۹۵ش. هم‌چنین برگزاری همایش شکوهمند «گلشن دانایی» به کوشش بنیاد ملّی نخبگان استان اصفهان در آبان۱۴۰۴ش. برخی مجالس در تکریم و تجلیل ایشان بوده است.

استاددکتر گلشنی، ۱۹ جلد کتاب و بیش از ۱۵۰ مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی پژوهش و نگارش کرده اند.

شرح تصویر : تکریم استاد دکتر گلشنی به اهتمام سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فنّاوری در اردیبهشت ۱۴۰۴ش. در دفتر کار استاد در دانشگاه شریف

افراد از راست: دکتر سیّد حجّت الحق حسینی، استاددکتر گلشنی و دکتر روح اله رضوی نژاد ریاست دانشگاه جامع انقلاب اسلامی

وی ۱۲۰ پایان نامهٔ دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۶ رسالهٔ دکتری را در موضوع های فیزیک بنیادی، فلسفهٔ علم و نیز مطالعات پیشرفتهٔ علم و دین هدایت و مشاورت داشته اند.

استاددکتر گلشنی از شخصیّت های درخشان ملّی و بین المللی ایران عزیزمان در سه حوزهٔ فیزیک بنیادی، فلسفهٔ علم و مطالعات عالی علم و دین هستند که آثار و آراء ایشان شناخته شده می باشد.

در کشورهای آمریکا، مصر، اندونزی، مالزی، امارات عربی و آفریقای جنوبی؛ کتاب ها، پایان نامه های دانشگاهی و مقاله های معتبر بسیاری از سوی دانشمندان و پژوهشگران چاپ و انتشار یافته است‌ که همگی نشان آن است که «دانامرد مؤثّر و والامرد مؤسّس» ایران زمین، چهره ای جهانی است.

کتاب «قرآن و علوم طبیعت» ایشان که به زبان‌های بسیاری ترجمه شده و انتشار یافته است؛ یکی از ۱۵۰ اثر برگزیدهٔ بین المللی «انجمن جهانی علم و دین» است.

در پی تهاجم وحشیانهٔ آمریکایی، رژیم صهیونی به دانشگاه صنعتی شریف، دفتر کار و کتابخانهٔ نفیس استاد تخریب شد. برخی از کتاب‌های موجود، نسخه‌های کم یاب یا نادری بودند که با رنج بسیار و مرارت زیاد، از سراسر جهان تهیّه شده بودند این کتابخانه که بخشی از کتابخانهٔ مرجع و شخصی استاد دکتر گلشنی است؛ بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب داشت.

در جریان این حملهٔ ددمنشانه، افزون بر نابودی کتاب‌ها، بخش مهمّی از پایان نامه‌های دانشگاهی ایشان نیز از بین رفته‌اند.

دست نوشته استاد زیر آوار

دیدن کتابخانهٔ ویران و دست نوشته‌های استاد دکتر گلشنی در میانهٔ آوارهای خرابهٔ جنگ، دردی جانسوز و رنجی روانکاه است که وجدان انسان‌های جهان را به بیداری و آگاهی فرامی‌خواند تا بدانند ایرانیان آزاده و فرهیخته در نهایت صلابت تاریخی و اصالت فرهنگی، چگونه در دنیا اثرگذار بوده‌اند و روشنای دانش و اندیشهٔ ایران اسلامی همواره گرما آفرین و روشنی بخش بوده است.

اقتدار دانایی و افتخار توانایی ایران زمین، پویا و پایدار است. سلامت نفس و طهارت نسل ایرانیان در تاریخ بشر، شهرهٔ آفاق بوده و هست. این چنین فرهنگ و ملّتی، همواره مؤثّر بوده و هستند. کاوش و کوشش در تاریخ ایران زمین، بازگویی چنین فرهنگ و بازنمایی چنان ملّتی است.

«انقلاب اسلامی ایران» به راهبری حضرت امام خمینی(رضوان الله علیه) خود، برترین گواه درخشان از اثرگذاری و فرهنگمندی است.

دکتر گلشنی، دانشمندی میهن دوست، مسلمانی عامل و شخصیّتی انقلابی است که همواره برای اعتلای اسلام و ایران کوشش‌های فراوان داشته است و با مواضع دینی، ملّی و انقلابی خویش، موضوع های اصیل و متینی را روشنگری کرده است.

استاد معیار و تراز انقلاب اسلامی ایران، چنین شخصیّت درخشانی است که امروز، از ستم مستکبران آمریکایی و صهیونی آسیب دیده است.

جامعهٔ علمی، فرهنگی و دانشگاهی امروز ما به چنین انسان‌های صادق، صالح، دانشمند و آزاده بیش از پیش نیازمند است.

جناب دکتر گلشنی، همواره در روشنگری پدیدهٔ نفوذ(لیبرالیسم فرهنگی و سکولاریسم علمی) و نگاهبانی مرزهای ارزش و دانش در ایران اسلامی، استادی پرتوان و انسانی مسئول هستند که به وظیفهٔ اسلامی، انقلابی و ملّی خویش رفتار کرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران، قدرت نرم فرهنگی و اقتدار سخت نظامی خویش را برای حفاظت از میراث گرانقدر اسلام و انقلاب و ایران، برای صیانت از حریم مقدّس دانش و دانشگاه به کار خواهد گرفت تا پرچم برافراشتهٔ ایران اسلامی همواره در اعتلاء باشد و حیات طیّبهٔ ایرانیان ارتقاء یابد. در این رهگذار، خود را مدیون ایثارگری های بی دریغ شهیدان والامقام و مرهون فرهنگمندی و آگاهی ملّت رشید و شریف ایران می‌داند.

ما در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی با محکومیّت شدید این جنایت جنگی و حملهٔ وحشیانه به ساحت بلند دانشگاه از سوی رژیم صهیونی و ارتش آمریکایی، خواستار آن هستیم که وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در صیانت از جایگاه والای علم و دانایی از دانشگاه‌های سراسر جهان و سازمان‌های فرهنگی و بین‌المللی همچون یونسکو، آیسسکو، اکو و اتحادیّهٔ بین‌المللی دانشگاه‌های جهان اسلام مطالبهٔ محکومیّت شدید و جریان سازی مقابلهٔ نرم با فرهنگ صهیونیستی در جامعهٔ نخبگانی جهان اسلام جهت تأثیرگذاری در اذهان آزادگان جهان، اقدامی شایسته و بایسته به انجام برساند تا رسالت خود را در پاسداشت علم و فرهنگ در بستر انقلاب اسلامی نمایان سازد.