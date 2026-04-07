آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با چگونگی مقاوم سازی اقتصاد کشور اظهار کرد: رهبر شهید ما، ۱۶ سال پیش رهنمودی تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف به ما دادند. ما اگر این الگو را در ساختارهای خود رعایت می کردیم و در اقتصاد خود به کار می بردیم امروز تنش های اقتصادی کمتر و نرم تری تجربه می کردیم.

وی عنوان کرد: امروز هم اگر به شیوه های اصلاح الگوی مصرف، بهینه کردن مصارف انرژی به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور توجه کنیم شرایط بهتری در اقتصاد رقم خواهد خورد. متاسفانه ما به دلیل اینکه این موارد را از مصرف مواد غذایی تا تولیدات و ترددات و ... رعایت نمی کنیم نیازمند بازنگری در رفتار اقتصادی خود هستیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در پایان تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف اولین گامی است که با جدیت مورد توجه ما قرار گیرد و رفتار خود را بر این اساس برنامه ریزی کنیم.