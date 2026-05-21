اصلاح ساختار وزارت تعاون کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان اداری و استخدامی کشور، جلسه بررسی ساختارها و هم‌پوشانی‌های موجود در حوزه مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

علاءالدین رفیع‌زاده در این نشست با اشاره به رویکرد دولت برای به‌روزرسانی ساختارهای اداری اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات، انجام گفت‌وگوهای کارشناسی و بررسی دقیق ساختارها با هدف ارتقای کارآمدی نظام اداری و کاهش موازی‌کاری در دستگاه‌های اجرایی است.

وی تأکید کرد: اصلاح و بازنگری در ساختارهای اداری به هیچ عنوان به معنای تضعیف تشکیلات دولت یا کاهش توانمندی‌های آن نیست، بلکه هدف اصلی تقویت ساختار حکمرانی و افزایش نقش تنظیم‌گری دولت در حوزه‌های مختلف است تا دولت بتواند با تمرکز بیشتر بر سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری، عملکرد مؤثرتری داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور افزود: در این مرحله تمرکز بر انجام بررسی‌های کارشناسی، تبادل نظر با دستگاه‌های مرتبط و دستیابی به تفاهم درباره مسیرهای اصلاحی است و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها و جمع‌بندی‌های لازم اعلام خواهد شد.

در ادامه این نشست، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری در ساختارهای اجرایی گفت: وزارت تعاون از گفتگوهای کارشناسی برای بهبود ساختارها استقبال می‌کند و آماده است در تعامل با سازمان اداری و استخدامی کشور، بررسی‌های لازم برای افزایش کارآمدی و کاهش هم‌پوشانی‌های احتمالی در حوزه مأموریت‌های این وزارتخانه را دنبال کند.