به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه بازدید از انستیتو پاستور ایران، هدف قرار گرفتن مراکز علمی کشور را نشانهای از تلاش دشمن برای توقف پیشرفت علمی کشور دانست.
وی با تاکید بر جایگاه بینالمللی انستیتو پاستور اظهار کرد: این مجموعه با بیش از یک قرن سابقه، از مراکز معتبر علمی و تحقیقاتی کشور در حوزههای تولید واکسن، تحقیقات بیماریهای عفونی و توسعه دانش پزشکی است که خدمات ارزشمندی به نظام سلامت ارائه کرده است.
وزیر بهداشت با اشاره به خسارات واردشده افزود: متأسفانه در پی جنایات اخیر، بخشهایی از این مرکز بهطور جدی آسیب دیده و تعدادی از آزمایشگاههای تخصصی از جمله ویروسشناسی، باکتریشناسی و انگلشناسی، هم از نظر فضای فیزیکی و هم تجهیزات آزمایشگاهی دچار تخریب شدهاند.
ظفرقندی این اقدام را «فاجعهای بینالمللی» توصیف کرد و گفت: هدف قرار دادن مراکز علمی، از جمله انستیتو پاستور و برخی دانشگاههای کشور، نشان میدهد دشمن پیشرفت و استقلال علمی ایران را نشانه گرفته است؛ با این حال باید بداند که با تخریب ساختمانها، دانش و ظرفیت علمی کشور از بین نخواهد رفت، چرا که این سرمایه در اندیشه و تلاش دانشمندان ما ریشه دارد.
وی با تأکید بر تداوم مسیر علمی کشور تصریح کرد: فعالیتهای علمی و تحقیقاتی با قدرت ادامه خواهد یافت و بازسازی زیرساختها و تجهیزات نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وزیر بهداشت درباره روند بازسازی این مرکز گفت: بخشی از آسیبها محدود است و پیشبینی میشود بازسازی آنها در کمتر از دو تا سه ماه انجام شود. در بخشهایی که تخریب گستردهتری رخ داده، زمان بیشتری نیاز خواهد بود، اما تلاش میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن، شرایط برای ادامه فعالیت اساتید و پژوهشگران فراهم شود.
وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیتهای وزارت بهداشت، همکاری سازمان برنامه و بودجه، حمایت خیرین و سایر بخشها، روند بازسازی و تجهیز مجدد این مرکز با سرعت دنبال خواهد شد.
ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حمایت از کادر سلامت در شرایط جنگی نیز اظهار کرد: کادر سلامت همواره با انگیزه خدمت به مردم و حفظ سلامت جامعه فعالیت میکنند و هدف اصلی آنان در بحرانها، از جمله شرایط جنگی، ارائه خدمات و کمک به مردم است. در صورت اتخاذ تصمیماتی در خصوص حمایتهای بعدی، این موضوع شامل افرادی که در این مسیر تلاش کردهاند نیز خواهد شد، اما رویکرد اصلی، خدمترسانی بیوقفه به مردم است.
