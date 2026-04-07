فرماندار پردیس: شماری از شهروندان در حمله به پردیس به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی،ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بامداد امروز در حمله وحشیانه آمریکایی صهیونی به مناطق مسکونی شهرستان پردیس، یک ساختمان مسکونی به طور کامل تخریب و ساختمانهای اطراف نیز دچار خسارات گسترده شدند.
وی با اشاره به حضور خود از نخستین دقایق حادثه در محل افزود: بلافاصله پس از برخورد، نیروهای امدادی، خدماتی و انتظامی در محل حاضر شدند و کار آواربرداری و امدادرسانی با سرعت آغاز گردید.
طاهرخانی با بیان اینکه متأسفانه شماری از شهروندان در این حمله به شهادت رسیده یا مصدوم شدهاند، تصریح کرد: چند کودک بیگناه نیز در میان شهدا و مصدومان هستند. این حمله به مناطق مسکونی، بار دیگر سندی بر جنایات و نشانهای از خوی وحشیگری دشمنان این مرز و بوم است.
فرماندار پردیس با تأکید بر ادامه عملیات آواربرداری و ایمنسازی خاطرنشان کرد: خسارات وارد شده به تجهیزات ادارات خدماترسان نیز تعمیر شده است. نیروهای فراجا و آتشنشانی در محل مستقر هستند و نسبت به ثبت و صورتجلسه خسارات اقدام میکنند. پس از پایان آواربرداری نیز همکاران در بنیاد مسکن برای برآورد میزان خسارات و انجام سایر اقدامات قانونی وارد عمل خواهند شد.
وی در پایان از ایجاد شرایط اسکان اضطراری برای آسیبدیدگان خبر داد و گفت: در صورت اعلام نیاز خانوارهایی که منزل مسکونی آنان آسیب دیده، شرایط اسکان موقت تا زمان پایداری وضعیت فراهم شده است.
