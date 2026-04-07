به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیامی به ملت شریف ایران، از حضور دشمن‌شکن و آگاهانه آنان در میدان، تقدیر کرد.



مشروح پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در ادامه بخوانید:



بسم الله الرحمن الرحیم



ملت شریف و مؤمن ایران؛



نزدیک به ۴۰ روز از جهاد و مقاومت مقدس و تاریخی شما در مقابل جبهه کفر و فساد می‌گذرد و دنیا روزهایی را به خود می‌بیند که بی‌سابقه، یا لااقل کم سابقه است.



این مجاهدت عظیم را تنها خداوند قادر متعال می‌تواند اجر و جزا دهد؛ فهم‌ها از درک اهمیت این مقاومت ناتوان و زبان‌ها از ادای شکر و سپاس آن عاجزند.



در این ایام، توجه به چند نکته لازم و ضروری است:



نخست: از تلاش ها و مجاهدت های مدافعان کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیجی که با فداکاری و ایمانی راسخ به نصر الهی، در جهت حفظ امنیت و استقلال کشور جانفشانی می‌کنند صمیمانه تشکر می‌نمایم؛ همچنین قدردان نیروهای امدادی، کادر درمان و همه مجاهدان در شهرها و سراسر کشور اعم از مسئولان، نهادهای مربوطه و گروه‌های مردمی و جهادی، هستم. أجرهم علی الله.



دوم: حضور گسترده و آگاهانه (شما)مردم در صحنه، نقش مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان داشته و این حضور، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور و عاملی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف خواهد بود (و این حضور باید با همین شور و شعور حفظ شود ). أجرکم علی الله.



سوم: یکی از جلوه‌های نصرت الهی که دشمنان را متحیر و عاجز ساخته، جهاد نیروهای جبهه مقاومت در عراق، لبنان، سوریه، یمن و دیگر امت‌های اسلامی است؛ نیروهایی که با وجود فشارها و ضربات وارده، در این ایام به‌گونه‌ای شگفت‌آور در میدان ظاهر شدند، و این جز به قدرت و عنایت الهی نیست و بر این نصرت، خداوند متعال را شاکریم.



چهارم: بحمدالله دولت محترم و عموم مسئولان و قوای کشور، با رویکردی جهادی و عزمی جدی، در مسیر خدمت به مردم و حفظ معیشت و آسایش آنان تلاش می‌کنند و با استقامت در عرصه‌های مختلف، از جمله عرصه بین‌الملل، پشتیبان نیروهای مسلح و عزت کشورند. این توفیق، بی‌تردید از الطاف الهی است.



پنجم: اکنون که با وجود سختی‌های گوناگون و تقدیم خون‌های فراوان، همچنان استوار ایستاده‌ایم و دست برتر را در میدان نبرد و عرصه اجتماعی در اختیار داریم، زمان دستیابی به ثمره نهایی این مجاهدت فرا رسیده است. بی‌تردید دشمن در این مقطع خواهد کوشید با تشدید فشارها، اراده‌ها را متزلزل سازد؛ اما توکل شما امت مؤمن و پایداری‌تان، بار دیگر او را مأیوس و ناکام خواهد کرد و خداوند متعال، برکات افزون‌تری را نصیب شما خواهد فرمود و آینده‌ای روشن‌تر رقم خواهد زد. إن شاء الله.



بر همه مردم، نیروهای مسلح و مسئولان محترم لازم است با حفظ وحدت کلمه، پرهیز از هرگونه وسوسه تفرقه‌افکن و با تمسک به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب، این مسیر را با استقامت ادامه دهند تا ان‌شاءالله بهترین نتایج برای امت اسلام حاصل گردد.



در پایان تأکید می‌کنم که اتکال به خداوند متعال و اعتماد به وعده های الهی مهم‌ترین عامل پیروزی است و هر کس را که خدا یاری دهد، قطعاً غالب است. از تضرع به درگاه الهی و توسل به ذیل عنایات حضرت ولیّ‌عصر (ارواحنا فداه) غافل نشویم و در اجتماعات، با یاد آن حضرت، دست به دعا برداریم؛ چنان‌که خداوند متعال فرمود:«وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ» و «إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ»، «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ».



والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته