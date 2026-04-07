ضرورت هوشمندسازی خدمات تأمین اجتماعی در شرایط خاص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی، مصطفی سالاری، در اولین جلسه بررسی پیشرفت طرحهای بیستگانه در سال جدید با موضوع استقرار و پیادهسازی کامل طرحهای بیمه متمرکز و نظام مالی تعهدی، ضریب مقطوع پیمان، طرح بازرسی الکترونیک دفاتر و استقرار شعب مجازی، افزود: در شرایط فعلی، توسعه خدمات غیرحضوری و حرکت از خدمات دیجیتال و غیرحضوری به خدمات هوشمند، موثر و برای مردم و ذی نفعان مفید است.
وی بعد از بررسی گزارشهای ارائه شده توسط مدیران طرحهای مربوطه از وضعیت طرحها در پایان سال گذشته، گفت: بخش عمده اقدامات مربوط به خدمت بیمه متمرکز انجام شده و دیگر فعالیتهای مربوطه حتی در وضعیت جنگی امروز نیز در دستور کار قرار دارد و اکنون باید به صورت جدی نقایص را رفع و اقدامات مربوطه را در وضعیتهای پایلوت با پیش بینی سازوکاری پاسخگو و چابک شناسایی و رفع مشکلات انجام دهیم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی تأکید کرد: در حوزه ضریب مقطوع پیمان و همچنین طرح بازرسی الکترونیک دفاتر نیز اقدامات لازم در شرایط امروز انجام خواهد شد و رایزنیهای لازم برای تکمیل همکاری های مورد انتظار از سایر دستگاهها انجام میشود.
سالاری خاطرنشان کرد: توسعه خدمات غیرحضوری و ارائه خدمات هوشمند بدون نیاز به مراجعه ذی نفعان، علاوه بر کاهش مراجعات و بروکراسی اداری، موجب افزایش شفافیت و سلامت در روابط سازمان با ذینفعان خواهد شد.
