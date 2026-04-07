انهدام یک فروند موشک «تاماهاوک» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی منطقه پدافند هوایی غرب کشور اعلام کرد که صبح امروز یک فروند موشک کروز «تاماهاوک» در آسمان همدان از سوی سامانه‌های پدافندی رهگیری و منهدم شده است.

بر اساس این گزارش، یگان‌های پدافند هوایی مستقر در منطقه پس از شناسایی مسیر حرکت پرتابه، وارد عمل شده و با اجرای عملیات دقیق پدافندی، آن را پیش از برخورد به هدف از بین بردند.

طبق اعلام این مرکز، اطلاعات اولیه درباره مسیر پرواز موشک از طریق گزارش‌های مردمی به شبکه یکپارچه پدافند منتقل شده و تیم‌های عملیاتی بلافاصله برای مقابله اعزام شده‌اند.