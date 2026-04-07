خبرگزاری مهر، گروه استانها - زینب رنج کش: نهم اسفندماه رژیم صهیونیستی با انجام حملاتی به خاک جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه مجوز بین المللی و در تضاد آشکار با منشور سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بین الملل آغازگر مرحلهای جدید از تنشهای منطقهای شد.
ابتدا خبر شهادت ۱۶۸ کودک دبستانی شهید مدرسه شجره طیبه میناب چنگ بر دل ایرانیان و جهانیان زد و سپس خبر شهادت رهبر جهان اسلام«سید علی حسینی خامنهای» رختِعزا را بر تن مسلمانان پوشاند.
در این بین اقصی نقاط ایران مورد حمله تجاوزکارانه رژیم غاصب و اشغالگر اسرائیل و سفاک آمریکایی قرارگرفت.
حملهای که در واپسین اخبار جزیره جفری اپستین سروکلهاش را بیشرمانه بالا آورد تا آن بیحیایی را بپوشاند و حواسها را از آن قتلعام و تجاوز به حقوق کودکان و زنان پرت کند.
جبهه فرهنگی باید دشمن را با بصیرت عقیم کند
عبدالحسن میرزایی، معلم با سابقه مدارس جنوب کشور، در واکنش به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه دانشآموزان شهید میناب، ضمن گرامیداشت یاد این شهدا، بر ضرورت تقویت جبهه فرهنگی تأکید کرد.
این معلم بوشهری در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وظیفه خود میداند یاد و داغ بزرگ دانشآموزان شهید میناب را گرامی بدارد، گفت: امروز همه دنیا میدانند و اعلام میدارند که چه جنایت آشکاری رخ داده است؛ تیتر اول خبرگزاریهای خارجی، محکومیت این عمل غیرانسانی است.
وی با ابراز تأسف از هموطنانی که عقل خویش را به دست دشمنان سپردهاند، افزود: عدهای میگویند مدرسه کنار پایگاه بسیج بوده، اما مدرسه، بیمارستان، دانشگاه، زیرساخت، خانههای مسکونی و چادر عشایر را زدند و هنوز بیدار نشدهاند؛ خدا آنان را به راه راست هدایت کند.
این معلم جنوب کشور در ادامه با تأکید بر نقش معلمان در جبهه فرهنگی، تصریح کرد: در این شرایط، کوچکترین کارهای ما در جبهه فرهنگی، گامی بزرگ در روشنسازی است؛ ما باید همچون باغبانی که نهال را در برابر طوفان استوار میکند، دانشآموزان را با ایمان، علم و مقاومت فرهنگی تجهیز نماییم، در جبهه فرهنگی، سلاح ما قلم و کلام است.
میرزایی در پایان با اشاره به تمسک به قرآن و اهلبیت(ع)، آرزومند پیروزی نهایی حق و سربلندی ایران اسلامی خواند و گفت: با خون جوانان زنده و سبز شدی یک بار دیگر.
در جبهه صنعتی تا پای جان ایستادگی میکنیم
یکی از مهندسان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: به عنوان یکی از خادمان ملت شریف ایران، در منطقه ویژه عسلویه در جبهه صنعتی تا پای جان بدون تردید ایستادگی خواهیم کرد.
میثم حاتمی با اشاره به اهمیت راهبردی عسلویه گفت: عسلویه شهر صنعتی و استراتژیک برای کشور است و این شهر از نظر زیرساختی گاز و پتروشیمی دارای اهمیت بسیار بالایی است؛ از این رو برای حفظ پایداری آن نیازمند تلاش شبانهروزی مسؤولان و مهندسان شاغل در این صنعت هستیم.
وی افزود: در اوضاع جنگ هر کس وظیفهای دارد و از نظر صنعت گازی ما در خط مقدم آن قرار داریم و باید بکوشیم تا این زیرساخت مهم که ارزش بالایی دارد پایدار بماند.
این مهندس ایرانی در خصوص بمببارانهای اخیر اظهار داشت: بمبارانها از نظر قانون سازمان ملل غیرمشروع بوده، اما به دست رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار انجام شد؛ هدف از این اقدام ایجاد رعب و وحشت و ایجاد اختلال و از کار افتادن این صنعت بزرگ بود.
حاتمی با اشاره به نقش کمیته بحران منطقه ویژه تصریح کرد: با برنامهریزی کمیته بحران منطقه ویژه به ریاست شهید والامقام مهندس مجید بحرانی که در همین بمباران به شهادت رسیدند، عزم همه جزم شد تا از این پیشآمد به سلامت عبور کرده و همچنان پایدار بماند.
وی در پایان با افتخار گفت: به عنوان یک ایرانی به وطن و خونی که در رگ ماست افتخار کرده و پایداری میکنیم.
اینتنها پایان ماجرا نیست؛ تاکنون این دو رژیم سفاک کودککش و غاصب و بیشرم شماری از فرماندهان نظامی ایران را به مقام رفیق شهادت رساند از جمله سرلشکر موسوی، محمدپاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران، دریابان علی شمخانی دبیر شورای دفاع کشور را نیز به شهادت رساند که پس از چند روز خبر شهادت دریابان دلیر علیرضا تنگسیری فرزند بوشهری، فرزنددلوار، از دیار قهرمان شهید رئیسعلی دلواری نیز به گوش رسید.
در این بین دشمن آمریکایی صهیونی تمام تلاشش را برای فریب افکار عمومی و برخی افراد سست عنصر و وطن فروش کرد تا بتواند از داخل کشور جاسوس دست نشانده داشته باشد و ایجاد اغتشاش کند که در این عملیات بیشرمانه نیز شکست خورد و به همت سربازان امامزمان و جوانان و مردم هوشیار ایران این افراد یکی پس از دیگری بازداشت شدند و البته بوشهر نیزاز این وضعیت مستثنی نبود.
دستگیری ۳۵ نفر در استان بوشهر
سازمان اطلاعات سپاه استان بوشهراعلام کرد: ۳۵ نفر از مرتبطین گروهک های تروریستی و شبکه های رسانه ای معاند دستگیر شدند.
این مزدوران اقدام به جاسوسی و جمع آوری اطلاعات و تصویربرداری از اماکن حساس، نظامی و زیرساخت های استان بوشهر نموده و تلاش داشتند با اقدامات ایذایی و خرابکارانه موجب ناامنی در استان بوشهر شوند.
این جنگ علاوه بر آسیبهای عمرانی آسیبهای اجتماعی و معیشتی و درمانی و زیرساختی و...را نیز به همراهداشت، کشوری که در این ۴۰واندی سال مقاومت در برابر بلادکفر و تحریمهای ناجوانمردانهاش ایستادگی کرد به امید روزهای درخشان و استقلال پایدار اکنون زیر حملات موشکی این دو کشور منحوس اقتصاد و معیشت مردم تحت فشار قرار دارد.
آسیب جدی به معیشت مرزنشینان
از طرفی با شروع جنگ مردم ساحلنشین خلیج فارس که تنها راه امرارومعاششان با رفتن به دریا گره خورده بود اکنون همه خانهنشین شدهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از آسیب جدی به معیشت مرزنشینان در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به شناورهای تجاری و صیادی استان خبر داد.
کوروش دهقان با بیان اینکه حملات دشمن به شناورهای تجاری و صیادی، معیشت مرزنشینان استان بوشهر را به خطر انداخته است اظهار داشت: در جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از لنجها و شناورهای بخش خصوصی اعم از مسافربری و تجاری مناطق ساحلی استان بوشهر مورد اصابت پرتابه های دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفته است.
اثرات بستن تنگه هرمز در روزهای آینده بیشتر دیده میشود
بستن تنگه هرمز نیز فشاری غیر قابل وصف بر ترامپ و نتانیاهو وارد آورد و برخورد سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اینگونه بود:
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میدان برتری ایران را نشان میدهد گفت: اثرات بستن تنگه هرمز در روزهای آینده بیشتر دیده میشود.
ابراهیم رضایی اظهار کرد: با بستن تنگه هرمز، به دشمن حمله اقتصادی کردیم و قیمت نفت رکورد زد و در روزهای آینده آمریکاییها بیش از این اثر کار بزرگ سپاه در بستن تنگه هرمز را خواهند دید.
رضایی تاکید کرد: این واقعیتهای صحنه است که بدون اجازه ایران حتی یک لیتر نفت از تنگه هرمز عبور نمیکند و اینها بیانگر اقتدار ایران است.
در این جنگ صدمات ساختمانی نیز خود درد دیگری برای مردم است، استان بوشهر خود به گفته مدیرکل بنیاد مسکن دچار خسارت برای یکهزار و ۲۷۵واحد مسکونی شده است.
امدادرسانی گسترده هلالاحمر بوشهر پس از آغاز تجاوزات
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر، با اشاره به فعالیتهای گسترده این جمعیت از ساعات اولیه تجاوز به کشور، از انجام ۳۲۳ عملیات امدادی در سطح استان خبر داد.
احسان ایزدپناه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از آغاز حوادث، تمامی ۱۰ شهرستان استان بوشهر در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند و تیمهای عملیاتی ثابت، استندبای و پشتیبانی در صحنه خدمترسانی مستقر شدند.
وی با اشاره به نقش مهم خانههای هلال در دسترسی سریعتر به حادثهدیدگان، گفت: کلیه خانههای هلال در مناطق روستایی، شهری و کمتر برخوردار به عنوان بازوی کمکی فعال شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر بوشهر با بیان اینکه تاکنون ۳۲۳عملیات امدادی توسط تیمهای ارزیاب و عملیاتی جمعیت هلالاحمر در سطح استان انجام شده است، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵۵ تیم عملیاتی به صورت شبانهروزی در عملیاتهای مختلف حضور دارند و یکهزار و ۱۱۵نیروی تخصصی و عملیاتی در مأموریتها مشارکت میکنند و همچنین، ۳۵۵ خودروی عملیاتی شامل آمبولانس و خودروهای کمکدار در این مأموریتها به کار گرفته شده است.
چیزی که مسلم است این است که مردم شبانه در کوچه پسکوچه شهرهایشان ایستادگی میکند و هزاران نفر اعم از زن و مرد در پویشهای جانفدا اسم نویسی میکنند و این «غیرت و شجاعت ایرانیان» را به جهانیان مخابره کرد.این نشان میدهد ایران همیشه سرافراز خواهد ماند.
نظر شما