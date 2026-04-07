۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

انهدام پنج فروند موشک تاماهاوک و یک فروند کروز در آسمان استان قزوین

انهدام پنج فروند موشک تاماهاوک و یک فروند کروز در آسمان استان قزوین

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: ساعاتی پیش پنج فروند موشک تاماهاوک و یک فروند موشک کروز در آسمان استان قزوین منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: ساعاتی پیش پنج فروند موشک تاماهاوک و یک فروند موشک کروز در آسمان استان قزوین منهدم شد.

ساعاتی قبل توسط سامانه سراسری یک پارچه پدافند نوین با آتش رزمندگان سپاه حضرت صاحب الامر(عج) در آسمان استان قزوین پنج فروند موشک تاماهاوک و یک فروند موشک کروز منهدم شد. موشک تام هاوک با کلاهک سنگین ۵۰۰ کیلوگرمی برای زدن زیر ساخت ها و تاسیسات استفاده می شود که به طور ویژه در نیروی دریایی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد.

دشمنان صهیونی آمریکایی در تجاوز به مدرسه میناب با استفاده از این نوع موشک ها تعداد ۱۷۵ دختر دانش آموز و تعدادی از معلمان عزیز را به شهادت رسانده بودند.

سپاه به عنوان نیروی مقتدر و فرزند ملت ایران تنبیه متجاوز را در دستورکار خویش قرارداده است و با تکیه به خدای متعال و پشتوانه مردم روزهای مرگباری را برای دشمنان در نظر گرفته است و پاسخ کوبنده را در میدان رزم بسیار سنگین به دشمن یاد آوری خواهیم کرد.

هادی رضایی

